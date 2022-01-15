多元學習夯！原住民文化融入課程 製射箭傳承祖先技能
因應新課綱推動，教育部國教署推動「活化教學與多元學習計畫」，鼓勵教師運用多元教學方式來提升學生學習動機及學習成效，110學年度總計979校申請參與。其中，有許多偏鄉學校規畫將在地原住民族文化，透過探索、實踐，融入課程中，讓在地學子更加瞭解、珍視自己民族的文化並傳承下去。如花蓮縣三棧國小、屏東縣青山國小藉由地方耆老從弓箭製作到射箭技巧逐一解說，並讓學童實際練習，以傳承太魯閣祖先的技能從小扎根。
記者許家禎/台北報導
2022-01-15 17:09:16
國教署說明，學校可透過校內對話機制組成各領域專業學習社群，邀請專家學者運用系統性協作方式，規劃多元彈性學習課程，促進學校發展出具有自己特色的校訂課程。而「活化計畫—協助偏遠地區學校發展課程」，與教師專業及學生多元試探活動中，不僅強化教師專業知能及社會時事融入教學的能力，也開啟教師嘗試以更多元的教學方式，帶動校內活化教學氛圍，將實作、成果發表等豐富的教學活動融入課程，開展以學生為主體的課程設計。
其中，有許多偏鄉學校規畫將在地原住民族文化，透過實際的探索、實踐，融入課程中，讓在地學子更加瞭解、珍視自己民族的文化並傳承下去。以花蓮縣三棧國小、屏東縣青山國小發展學生多元試探課程為例，藉由地方耆老從弓箭製作到射箭技巧逐一解說，並讓學童實際練習，以傳承太魯閣祖先的技能從小扎根。
臺東縣安朔國小，帶著孩子認識野菜並教導各種植物的排灣語唸法。此外，高雄市巴楠花部落中小學，學生經由參與那瑪夏的卡那卡那富河祭，體驗魚蝦的捕捉技法，更了解先人與大自然共生的智慧。另外，師生們也到南投賽德克部落進行藝術服務與文化交流，共同繪製文化故事牆，結合了不同的賽德克族傳統故事，融合美感生活與民族教育。
多數參與學校運用「活化教學與多元學習計畫」，將課室拓展至田野、溪流間，貼合實際的生活經驗，培育學子傳統文化的認同，進而提升愛鄉愛土情懷。國教署表示，新課綱核心素養不僅有知識和技能，更有態度、價值觀和力行實踐的能力，在執行活化教學與多元學習計畫過程中，學校將原住民族特色融入課程，使學習內容更加多元豐富。
同時，學生透過課程進行，不僅認識自身文化與意涵，同時達到原住民族文化永續傳承的目的，懂得尊重與欣賞多元文化，也激發學生們其具備自我文化認同的信念。