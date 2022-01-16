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遠百竹北開幕最辣！美女餐廳Hooters「親子遊戲」幫顧孩

▲遠百竹北Hooters美女餐廳，關注新竹成為台灣幼齡人口新重鎮，為竹科家庭推出專屬兒童餐及大姊姊「親子遊戲」幫父母顧小孩。（圖／Hooters提供）
▲遠百竹北Hooters美女餐廳，關注新竹成為台灣幼齡人口新重鎮，為竹科家庭推出專屬兒童餐及大姊姊「親子遊戲」幫父母顧小孩。（圖／Hooters提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-01-16 13:55:55｜2022-01-16 14:01:09

遠百竹北深受期待，總算在這週開幕試營運，從見客第一天就人潮熱烈不間斷，外觀建築以客家建築圓樓為造型，並打造3座大型公共藝術作品，館內不僅擁有近8成獨家餐飲、超過20家優惠一次看，還有最受大家期待的吃到飽霸主旭集、網友票選最受歡迎的壽喜燒MO-MO-PARADISE、全台最大LADY M等名店。最讓竹科媽媽開心的，則是有挑高7米、童書萬冊的誠品生活。館方還推出眾多消費優惠，竟然抽獎送LUXGEN名車！而開幕最辣首推美式餐廳Hooters的進駐，可品嚐招牌辣雞翅、巨無霸漢堡與美味牛排、豬肋排及碳烤海鮮等美食，還有每天固定上演的Hooters Girl火辣表演，最酷的是，為了體恤竹科家庭辛勞，首推「親子互動遊戲」，讓孩童與大姊姊同樂，幫父母帶小孩！

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▲Hooters美式餐廳提供歡聚美食，招牌辣雞翅、香氣撲鼻的碳烤海鮮，及美味牛排與豬肋排等。（圖／Hooters提供）
▲Hooters美式餐廳提供歡聚美食，招牌辣雞翅、香氣撲鼻的碳烤海鮮，及美味牛排與豬肋排等。（圖／Hooters提供）
在台深耕25年的Hooters美式餐廳跨出台北，全台第三家分店就設在駐遠百竹北店，以健康辣妹掀起熱鬧氣氛而聞名的Hooters，供應適合朋友、家庭歡聚享用的美式餐點，除了招牌辣雞翅、碳烤海鮮、巨無霸漢堡與美味牛排、豬肋排等，遠百竹北店還有專屬的清新蘋果風味Somersby cider啤酒。

▲可多人分食的巨無霸漢堡。（圖／Hooters提供）
▲可多人分食的巨無霸漢堡。（圖／Hooters提供）
每天固定上演三次的Hooters Girl表演，更是大家朝聖的最大理由，健康性感的辣妹們，熱力奔放展開花式呼拉圈表演，嗨爆現場氣氛，與客人互動遊戲的橋段，很受慶生、派對等聚會歡迎，餐廳更邀請工作壓力大的工程師趕快來Hooters紓壓，首五日限定優惠，消費滿1,000元即贈500元折價券。

▲健康性感的Hooters Girl，表演花式呼拉圈，嗨爆現場氣氛。（圖／Hooters提供）
▲健康性感的Hooters Girl，表演花式呼拉圈，嗨爆現場氣氛。（圖／Hooters提供）
最酷的是，Hooters關注到當全台出生率屢創新低，但大新竹地區由於大批工程師家庭進駐，成台灣幼齡人口新重鎮。Hooters遠百竹北店便因此特別轉變內裝設計風格，除了室內160客席外，精心打造擁有寬闊陽台的戶外區，提供超過30個親子區席位，可一覽竹北美景。

▲Hooters遠百竹北店，為竹科家庭推出專屬兒童餐，及大姊姊「親子遊戲」幫父母顧小孩。（圖／Hooters提供）
▲Hooters遠百竹北店，為竹科家庭推出專屬兒童餐，及大姊姊「親子遊戲」幫父母顧小孩。（圖／Hooters提供）
並首度為小朋友量身訂做專屬兒童餐，提供玉米通心粉、美味起司小漢堡等選擇，假日更規劃親子互動遊戲，讓Hooters Girl化身俏麗的大姊姊和小朋友互動陪玩，為父母親釋放辛勞。

▲寬闊陽台的戶外區，提供超過30個親子區席位，可一覽竹北美景。（圖／Hooters提供）
▲寬闊陽台的戶外區，提供超過30個親子區席位，可一覽竹北美景。（圖／Hooters提供）
▲Hooters餐廳全台第三家分店設在遠百竹北店，室內外近200席位，主打美式熱力結合親子互動。（圖／Hooters提供）
▲Hooters餐廳全台第三家分店設在遠百竹北店，室內外近200席位，主打美式熱力結合親子互動。（圖／Hooters提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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