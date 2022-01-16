遠百竹北開幕最辣！美女餐廳Hooters「親子遊戲」幫顧孩
遠百竹北深受期待，總算在這週開幕試營運，從見客第一天就人潮熱烈不間斷，外觀建築以客家建築圓樓為造型，並打造3座大型公共藝術作品，館內不僅擁有近8成獨家餐飲、超過20家優惠一次看，還有最受大家期待的吃到飽霸主旭集、網友票選最受歡迎的壽喜燒MO-MO-PARADISE、全台最大LADY M等名店。最讓竹科媽媽開心的，則是有挑高7米、童書萬冊的誠品生活。館方還推出眾多消費優惠，竟然抽獎送LUXGEN名車！而開幕最辣首推美式餐廳Hooters的進駐，可品嚐招牌辣雞翅、巨無霸漢堡與美味牛排、豬肋排及碳烤海鮮等美食，還有每天固定上演的Hooters Girl火辣表演，最酷的是，為了體恤竹科家庭辛勞，首推「親子互動遊戲」，讓孩童與大姊姊同樂，幫父母帶小孩！
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-16 13:55:55｜2022-01-16 14:01:09
在台深耕25年的Hooters美式餐廳跨出台北，全台第三家分店就設在駐遠百竹北店，以健康辣妹掀起熱鬧氣氛而聞名的Hooters，供應適合朋友、家庭歡聚享用的美式餐點，除了招牌辣雞翅、碳烤海鮮、巨無霸漢堡與美味牛排、豬肋排等，遠百竹北店還有專屬的清新蘋果風味Somersby cider啤酒。
每天固定上演三次的Hooters Girl表演，更是大家朝聖的最大理由，健康性感的辣妹們，熱力奔放展開花式呼拉圈表演，嗨爆現場氣氛，與客人互動遊戲的橋段，很受慶生、派對等聚會歡迎，餐廳更邀請工作壓力大的工程師趕快來Hooters紓壓，首五日限定優惠，消費滿1,000元即贈500元折價券。
最酷的是，Hooters關注到當全台出生率屢創新低，但大新竹地區由於大批工程師家庭進駐，成台灣幼齡人口新重鎮。Hooters遠百竹北店便因此特別轉變內裝設計風格，除了室內160客席外，精心打造擁有寬闊陽台的戶外區，提供超過30個親子區席位，可一覽竹北美景。
並首度為小朋友量身訂做專屬兒童餐，提供玉米通心粉、美味起司小漢堡等選擇，假日更規劃親子互動遊戲，讓Hooters Girl化身俏麗的大姊姊和小朋友互動陪玩，為父母親釋放辛勞。