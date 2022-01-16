蕾神之鎚敲出好事！爆王力宏買網軍 還「她」公道網全愣
王力宏與李靚蕾的婚姻關係鬧得滿城風雨，而日前李靚蕾公布王力宏買網軍內幕之後，引發各界關注，除了明細中幫爸爸寫的詩買讚，自己打疫苗、違規防疫規定也同都有買讚紀錄，而近日，就有中國網友又抓包明細當中一項誇張的購買項目，再度掀起熱議，不少人直呼「終於還給譚維維公道了！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-16 12:24:06
有中國網友在微博貼文指出「《寸心》投票，不實票被李靚蕾給敲碎了，王力宏根本輸給了譚維維，算是還她公道了」只見貼出的照片，新浪綜藝當時在微博發起投票表示「譚維維和王力宏又一次神仙合作，一改往日的霸氣側漏，深情演唱《寸心》，你更喜歡誰的演釋」，結果最後王力宏以2984票，贏了譚維維的1167票。
但根據李靚蕾發出的爆料收據中，可以看見多張請款單中，出現該場於6月21日舉行的線上投票，王力宏以100票10元的價錢，購買了200元，也就是兩千票的網軍來為自己投票，換句話說，王力宏當時的實質票數其實為984票，而譚維維以1167票贏了。
貼文一出，引發不少網友討論「真的牛B，這也要做假」、「票數明明相去不遠，表示兩人在這首歌都實力相當，為什麼王力宏非贏不可」、「李靚蕾這一鎚可以說是做好事，終於還給譚維維公道了」、「真的好丟臉阿力宏」、「我不站邊李靚蕾，但王力宏真的太劣質了，這種投票也要做假」。而目前該首《寸心》，在八點檔《大決戰》去年於央視重播時，因為王力宏婚姻醜聞，央視直接把男女合唱版，消音成女聲獨唱版，目前兩人合唱版本在譚維維的官方頻道依舊能聽到。（編輯：張嘉哲）