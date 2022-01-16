賺比7年級多卻「買不起房」！8年級生感嘆：我們做錯什麼
萬物皆漲，唯獨薪水不漲，尤其房價節節高升，讓不少人感嘆實在買不起；另外也有許多人不滿，以前的人賺得少卻能買房，現在想都別想；對此，就有一名八年級生抱怨「我們到底做錯什麼」，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-16 13:44:30｜2022-01-16 13:59:45
臉書粉專《靠北租屋2.0》分享一位八年級生的心聲，他表示家中有位七年級生的哥哥，在他25歲的時候就買了位於台中3房2廳2衛的10餘年中古屋華廈，總價200萬，「他大概準備30幾萬，還有家人幫忙出一點錢買下來，月還款9000元」，且從事的工作就是一般上班族，月薪2萬多，「買房那年8年級生的我才15歲」。
他接著說，過了10年，這中間的物價也波動上漲，他也25歲了，從事業務性質工作，自己存了40萬元，當初那間一模一樣的房子，屋齡變老成了20幾年，價格卻從200萬變成400萬，「但是我自問8年級生有比7年級生不努力嗎，我甚至賺得比他當時還多」。
「我40萬的存款買不起他的房子，依自備款來講，我還要再多準備一倍頭期款，房貸也還要再多一倍的月還款」，讓他很納悶「是我們不努力多賺錢？還是我要抱怨晚10年出生」？
豈料三年過去了，現年28歲的他看見房子仍愈來愈貴，從400萬變800萬，甚至破千萬，也讓他不禁感嘆「這世代要求我們年輕人付出雙倍努力、勞力，換來的是超過雙倍以上的房價？接下來的10年，我們可以爭取到什麼？我不要求我要住高級大樓、新房子，我們只是想要求自己能負擔得起的房子」。
貼文一出，掀起熱議，「七年級生也買不起啊」、「生不逢時，但日子還是得過，還是得努力才能翻轉人生」、「不要懷疑，台北的人大概7年級也買不起」、「世界上從來不存在公平二字，你的煩惱，富二代從來沒在乎過」、「已哭」。（編輯：郭佩蓉）