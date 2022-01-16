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離職潮來了？工程師猶豫「領完年終想走」　網：拿到秒提

▲有一名男工程師透露，他在公司服務2年，正在想要不要拿到年終就提離職，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）
▲有一名男工程師透露，他在公司服務2年，正在想要不要拿到年終就提離職，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-16 13:58:54

又到歲末年初之際，許多公司為了慰勞員工一整年的辛勞，都會發年終獎金或是舉辦尾牙；然而也有許多人領完年終，在農曆年後就會提離職，打算跳槽、換工作；對此，就有一名男工程師透露，他在公司服務2年，「目前在考慮該裸辭還是先找份工作再辭，有人也是年終領完就離職嗎」？

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「領完年終就要離職的人是不是很多」為題發文，表示自己目前在網路公司當工程師，對這間公司不是很滿意，「已經撐了2年，在想要不要領完一波年終就要離職」。

原PO說，目前同事跟前輩好像也都有這個打算，有人甚至打算直接「裸辭」，都還沒找到新工作就要直接走人，「我自己還在考慮該裸辭或是先找一份工作再辭，有人也是等領完年終，過完農曆年就要閃人的嗎」？

▲有一名男工程師透露，他在公司服務2年，正在想要不要拿到年終就提離職，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）
▲有一名男工程師透露，他在公司服務2年，正在想要不要拿到年終就提離職，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，許多網友指出，「年後離職」本就是職場常態，因此很多人都是領完年終以後就馬上閃人，「今天已領，今天也有尾牙，所以下禮拜一提」、「這種狀況超多的吧，所以年後職缺都超多的」、「我打算一領到年終隔天提」、「領到年終的那一刻馬上提離職」。（編輯：郭佩蓉）

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