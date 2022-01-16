外送員穿超怪！她一看愣住：會上電視嗎 真面目網全跪地
外送平台近幾年崛起，民眾只要在APP上動動手指頭，美味的餐點就會送到家門口，不過外送員這麼多人，誰是幫你送來的人根本不得而知，僅能透過APP小小頭貼辨別。近日，就有一名網友分享自己點了外送之後，結果一開門覺得外送員非常詭異，但走近一看卻發現她美貌的真面目，引起熱烈迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-01-16 16:42:32
原PO在「Dcard」貼文指出「我真的是受寵若驚，原本只是想說隨便點個外送，外送員跟我說到了之後，一下去根本沒看到人，突然要關門時看到一個怪怪的人走過來，驚嚇到趕快錄影自保，沒想到真的是外送員......好像是有活動還是啥，真的是嚇死我了，想問我會上電視嗎？好興奮啊啊啊！」
只見貼出的影片以及照片，該名女子以Cosplay的服飾登場，身穿一身紅色的戰服，就連配件也全都不馬虎，雙手拿著餐點透露自己就是外送員本人，讓原PO驚訝的說「這是我點的外送嗎？」兩人還開心的合影了一張。
貼文一出，網友紛紛回應「現在有活動沒錯，能遇到cos外送員也太爽」、「好羨慕！我也好想要遇到」、「太爽了吧.....有妹看真好」、「小費給爆」、「好想遇到這種外送員喔！」、「上次遇到一個外送員cos炎柱，那時還是大熱天」、「真的太羨慕了」；另外也有人一眼就認出正妹的真面目「是玄子啊」、「啊啊啊啊！是玄子」、「這看起來好像是玄子」。
而經記者實際查證，該女子確實為玄子沒錯，因為配合外送平台及遊戲廠商的活動，近日成為特派外送員，只要在外送平台消費特定店家，就有機會遇見Cosplay的她，而事實上，玄子本身就是一位知名的Coser，在IG上經常分享各種角色扮演的服裝，性感又不失真的模樣，吸引大票粉絲喜愛。（編輯：張嘉哲）