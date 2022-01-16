打開電鬍刀變「戰鬥陀螺」！ 刮頭分離他嘆：真的別亂買
現在網購平台眾多，上網購物已經變成一般大眾習以為常的消費方式，不過缺點就是無法現場試用。一名男網友上網買了一支電動刮鬍刀，沒想到打開後刮頭竟然變成「戰鬥陀螺」，網友看了之後全都笑翻了！
編輯中心/綜合報導
2022-01-16 22:43:58
這名男性網友日前在臉書社團《爆廢公社二館》發文「鄭重再提醒一次，不要在FB亂買東西」並分享一段影片，只見影片中男子拿出一支黑色的三刀頭電動刮鬍刀，打開後刮頭立刻高速旋轉，但是沒想到下一秒刮頭竟然與把手分離，直接在桌上變身成「戰鬥陀螺」不停地轉啊轉，最後讓男子氣得直接敲毀刮頭！
影片一PO出，立刻吸引超過4千多名網友按讚噴笑留言：「其實是刮鬍刀造型的戰鬥陀螺」、「為什麼同樣買刮鬍刀，他的就那麼好玩」、「我以為是血滴子」、「電動的戰鬥陀螺，很省力欸」、「天啊～原來刮鬍刀還能結合戰鬥陀螺功能，一物二用啊」、「傷害力很高的戰鬥陀螺欸」、「笑到瘋掉」、「我兒子買了一堆戰鬥陀螺都不太會轉，也很快就壞了。請問：這…那兒買呀！轉力超強的欸」。
另外也有網友提醒：「臉書的東西不要覺得可以買，都是詐騙」、「臉書的東西真的不能買！！！」、「真的～臉書的東西都很瞎」、「你看啦！再亂買阿」、「我也又被騙一次，買多口袋工作褲寄來別款褲子」。（編輯：陳珮瑜）