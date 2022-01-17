在家煮火鍋總是少一味？婆媽丟「3物」熬湯底：清甜好喝
冬天是吃火鍋的最佳季節，不僅暖身也暖胃，無論是平價小火鍋、吃到飽火鍋，或麻辣火鍋等，都有各自的擁護者；不過，也有許多人會選擇在家自己煮火鍋，對此，就有人表示「為何自煮火鍋總是少一味」，貼文一出，也有人分享用3物熬湯底「保證好喝」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 08:45:14
該名網友在PTT以「為什麼自己煮火鍋總是少一味？」為題發文，表示自己去超市買湯底、食材回家煮火鍋，像是肉片、金針菇、高麗菜和香菇等，但除了吃完很飽以外，「總覺得味道還是沒辦法跟火鍋店比」。
因此，也讓原PO很好奇「到底最頂的食材、湯頭要去哪買」，另外他也抱怨，自己煮根本沒有比較省，而且還要洗菜、洗碗，「累死，直接去外面吃真的比較快」。
貼文一出，掀起熱議，「加味精雞湯塊下去啊」、「外行的拼裝怎麼可能贏過用心經營的鑽研？但廚藝如果還行，多試幾次調整到接近喜歡的味道倒也不難」、「簡單就真的味精雞湯塊，複雜可以熬豬骨雞骨甚至海鮮」。
其中，也有不少人分享「熬煮湯底」的方法，「用乾海帶加柴魚粉加蛤仔，保證好喝」、「反而覺得自己煮的湯都很清甜，要用骨頭跟蔬菜下去熬湯」、「大骨洋蔥熬高湯」、「海帶跟一些蔬菜熬湯，很清甜」、「洋蔥、紅蘿蔔、柴魚片、干貝和味噌，用大同電鍋蒸一蒸，湯頭搞定」。（編輯：郭佩蓉）