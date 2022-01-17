男刮刮樂中「詭異2字」嗨炸！行家抖出內幕：真的虧大了

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貼文一出，網友紛紛回應「就不要刮開不是T」、「先別高興太早，我刮過TPE，本來也以為自己中頭獎」、「結果是HOP沒半點錢就好笑了」、「所以結果到底是什麼啦？」、「我之前也有刮過TO結果最後出現V，槓龜啦」；而原PO也貼出後續，表示最後真的沒有中獎，刮開之後沒有英文字母，發現藏在左上角還有一個N，為NOP沒獎項。
但留言串中，也有人內行網友提醒「英文字母已經不準了啦！要整個刮完，如果沒刮完就丟掉，中大獎那就虧大了！不要亂相信那個對照表」而《NOWnews》記者也實際找到彩迷傳言的這個「英文代碼」對應的相關列表，在台彩官網並不能找到，僅能在許多不同的部落格上看到，內容大同小異，不同的三個英文字母組合有不同獎金對應，而多數傳言TOP就是頭獎的象徵。
但仔細回顧往年案例，就發現去年時，一名苗栗的男子花2000元買刮刮樂，結果刮出英文字母「K」之後，因為相信坊間歸納出的「刮刮樂獎金對獎英文對照表」，裡頭根本沒有K字母組成的獎項，因而想要把彩券丟掉，但後來想想還是硬著頭皮刮完8格遊戲，沒想到爽中10萬，差點就錯過。
台彩也曾對於這份「英文字母獎金對照圖」回應表示，坊間所流傳的中獎英文密碼，只是一種遊戲設計，僅能作為參考用，每隔一段時間就會更改，民眾千萬別誤信中獎密碼，而不把彩券刮完，刮完後記得拿給店家刷條碼兌獎，再次確認中獎機會，才不會釀成爭議。（編輯：張嘉哲）