竹北爸爸暴動！Hooters姊姊親子陪玩 老公：要去借小孩
遠百竹北總算在上週五試營運，隨即登上Google熱搜關鍵字，第一週開幕見客不到三天，人潮熱烈排好排滿，不少人衝著吃到飽霸主旭集、網友票選最受歡迎的壽喜燒MO-MO-PARADISE、全台最大LADY M等名店前往朝聖，館內近8成獨家餐飲、超過20家餐廳優惠一次看。最讓竹科媽媽開心的，是挑高7米、擁有萬冊童書的誠品生活，這下遛小孩更方便輕鬆了。沒想到，現在連新竹爸爸也暴動了！美式餐廳Hooters熱情進駐，體恤竹科家庭辛勞，竟然推出Hooters Girl大姊姊陪玩「親子遊戲」，大方幫父母帶小孩！受到眾多爸爸們激賞「超棒」、「這是天堂」、「能幫帶小孩就給讚」，更有網友表示「爸爸們應該會開始愛上帶孩子一起去餐廳了」、「爸爸表示：心智年齡只有10歲也可以被顧嗎？」更釣出老公回覆「我要去借小孩了」，太太無奈表示「有規定小孩幾歲才能給大姐姐帶嗎，等下生父說他是我小孩怎辦」，在網路上掀起熱論。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-17 15:29:29
以健康辣妹掀起熱鬧氣氛而聞名的美式餐廳Hooters，深耕台灣25年，招牌辣雞翅、碳烤海鮮、美式炸雞、巨無霸漢堡與豬肋排等都是店內人氣餐點；每天固定上演三次的Hooters Girl火辣表演，由健康性感的辣妹們，熱情秀出動感拋接呼拉圈與花式表演，氣氛超嗨！不只看秀，客人還可以上場比賽，挑戰和Hooters Girl互動遊戲，相當受慶生、派對等聚會歡迎。
全台第三家分店跨出台北、進駐遠百竹北店，Hooters獨家供應蘋果風味水果酒Somersby cider限定款酒水，還獻上全新兒童餐點，設計出小孩會喜歡的雞腿肉通心粉及迷你漢堡排，搭配可愛餐盤裝置。為體恤竹科家庭的辛勞，假日期間特別讓Hooters Girl化身俏麗的大姊姊，與小朋友互動陪玩「親子遊戲」，替父母釋放辛勞。
消息一出簡直在網路上造成竹北爸爸們暴動！Hooters別出心裁的奇招，可說是體恤父母的德政，「顧爸爸就好」、「這是爸爸的福音嗎？」受到熱烈讚賞，有媽媽直說「怪不得老公會揪去竹北大遠百」、「平常就不顧？這時候搶著顧」。更有網友留言「有規定小孩幾歲才能給大姐姐帶嗎，等下生父說他是我小孩怎辦」；還引來老婆直接@老公表示「想去嗎？想得美」，留言區一片歡樂。
官方表示餐廳受到竹北朋友的厚愛，試營運與首個週六週日，晚間訂席都全滿，並在社群中引發大量迴響。大家把握首五日限定優惠，消費滿1,000元即贈500元折價券。
※【NOWnews 今日新聞
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