工作傳「3字感謝」秒被主管糾正！老鳥尷尬認了：會吃虧
職場上眉角許多，不少新鮮人出社會後，除了要懂得基本禮儀展現禮貌外，輩分方面也要格外注意。對此，就有一名網友表示，不少人傳訊息感謝主管時，卻因「3字」而被糾正，讓他納悶詢問「想問你們會糾正這種詞嗎？」而引來老鳥們討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 12:27:13｜2022-01-17 12:52:53
原PO於PTT Salay板上發文，表示嚴格來說「辛苦了」是上對下的用語，他指出有些長輩會對該用詞十分在意，「認為身為晚輩不應該對長輩用這詞，但有時候遇到職場菜鳥，他們會對周遭的人說辛苦了」。
不過他也指出，仍有許多人不太在意，「認為他是在表達感謝之意，但有些人就想糾正他們，認為這樣他會吃虧」，這便讓他好奇詢問「想問你們會糾正辛苦了這種詞嗎？」
問題曝光後，就引來不少老鳥們無奈留言，「被講過，也不會這樣跟老闆講」、「職場最違心假掰的三個字」、「唸書打工時就遇過三十幾歲的正職糾正，後來就知道了」、「對老闆回『感謝您』就好了，辛苦了感覺有些裝熟」、「這句話會讓人是你請他做事的感覺，不要隨便用，有些人心裡敏感得很」、「在台灣一直都這樣講沒被糾正過，直到被中國主管狠狠念一頓才改掉，他們超在意這個的」。
但也有人搖頭認為，「台灣連謝謝都不會講的一堆，會講辛苦了已經算不錯了」、「在日商都會教大家都用辛苦了當作招呼語」、「我算是很咬文嚼字的人了，辛苦了那是心意，也不算重大錯誤，我是不太在意這個」、「我的下屬整天辛苦你覺得根本沒差，只有階級意識強的人才會在意」。（編輯：陳雅雲）