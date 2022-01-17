爆排81組客人！他愣「石二鍋這麼好吃嗎」 殘酷真相抖出
台灣人一年四季愛吃鍋，其中王品集團旗下火鍋品牌「石二鍋」，近年來因價格平價且高CP值而人氣暴漲，成為許多人心目中的小火鍋霸主。然而，有網友本想透過石二鍋APP線上取號，卻發現前面還有81組客人在等待，讓他心死直呼「有這麼好吃？」而引來老顧客揭曉爆排原因。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 14:22:50
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己意外發現石二鍋的手機APP有線上排隊取號的功能，但當他準備取號時，卻發現個人鍋部分還有81組需要等待，讓他傻眼直呼「石二鍋前面排81組，有這麼好吃？」
問題曝光後，隨即引來老顧客們大讚，「Cp最高的鍋」、「冬瓜檸檬才是本體」、「品質還行啦！就適合帶家人，比小火鍋高一點的等級」、「同價位，很難找到品質更好的」、「其實在台北這價位跟環境還可以」、「這價位最好吃的」。
不過，也有人點出APP上的爆排真相，無奈直呼「就是因為線上取號一堆人根本沒要去吃也在那亂按」、「都先抽著等」、「都嘛先點機台，然後人就消失不想吃了」、「很爛的取號，因為大家都亂取」，甚至還有過來人分享「上次前面40組吧，五分鐘就過號」。（編輯：陳雅雲）