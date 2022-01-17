乾杯目標年展15間店　董事長：上半年沒有調漲打算

興櫃餐飲公司乾杯（1269）在去（2021）年營收達30.79億元，較2020年增9.87%，表現亮眼，而展望今（2022）年規劃，計畫將再展15間店，第一槍就選在遠百竹北店進駐兩大品牌，於20日正式開幕，搶進9日春節連假的龐大餐飲市場，集團董事長平出莊司今（17）日受訪表示，雖然去年澳洲和牛受到供應影響，漲幅達10%至15%，不過集團由於品牌眾多，在整頭和牛的完整使用下，成本能
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-17 15:08:09｜2022-01-17 15:58:54
乾杯集團去年首度將旗下「黑毛屋」插旗新竹巨城購物中心，創下月營收500萬的佳績，顯示消費力道強勁，此次再次鎖定新竹縣第一座百貨商場「遠東百貨竹北店」，引進「乾杯燒肉居酒屋」與「黑毛屋」兩大品牌進駐，在百貨強勁的集客力，加上春節長達9天連假的助攻下，有望為集團挹注亮眼營收。
集團在展店計劃上，總店數推升至55家，包括台灣35家、中國大陸20家，相較於前年增加12家。展望新的一年，乾杯集團表示，將持續擴大海內外市場版圖，預計再展15家店鋪，今年餐飲展店第一發，旗下品牌「乾杯」與「黑毛屋」將同時進駐全新開幕的遠東百貨竹北店，「黑毛屋本家」也將於台中重磅登場，海外事業首次插旗杭州，「老乾杯杭州萬象店」即將開幕，營收有望再登高峰。
平出莊司受訪指出，雖然因為疫情影響，使得澳洲和牛的供應短缺，整體約上整10%至15%，不過由於集團品牌橫跨火鍋、燒烤等多角化經營，因此整頭和牛使用比率高，能有效降低成本，今年上半年整體並沒有調整價格的打算。