昔掌侯佩岑訂婚宴　美女主廚挺王力宏：召妓我們也管不著

女星陳映璇曾是知名餐廳「鷹堡92」的股東，也是擁有好手藝的廚師，當年侯佩岑選在她店裡低調辦訂婚宴，連林心如、霍建華等名人都嘗過她的好手藝，轉型當演員後，她接演《甘味人生》、《雨後驕陽 》，開始累積名氣，最近也將藝名從陳曉琪改成陳映璇 。晉身演藝圈之後，她對於藝人的心情感同身受，看到王力宏的新聞頗有感觸地說，「難道藝人就不能有私人情感嗎？人性本由七情六慾，愛恨情仇交織而成，他召妓，跟其他藝人私人感情，我們也管不著吧！」





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▲陳映璇曾演出《甘味人生》、《雨後驕陽》等八點檔。（圖／翻攝陳映璇FB）

陳映璇在臉書上持平地說，難道一般男人就沒上過酒店、召過妓，「他叫藝人又不叫和尚，深深覺得，焦點應該在他的才藝上吧；感知上認為他的才華是大家有目共睹的，也確實常常為非洲兒童貢獻做公益，應該放於他作品上的呈現，以及他為社會所付出的努力，至少也作了表率」，認為外界與其八卦，不如享受他的作品，累積多點正能量。





深感當明星不易，陳映璇為了好好拍戲，去年忍痛退出經營餐廳行列，最近接拍網路電影《逐步輕熟》，她把以前當廚師凡事為了追求高級食材，早出晚歸努力付出，要做就要做到最好的方式，全心投入當演員。她透露，曾有位熟客從客人變成好朋友，送了她一句話，「漂亮的女生隨處可見，但漂亮又努力的女生卻不常有」，因此她除了八點檔之外，還想接拍不同戲種，拓寬更多戲路，嘗試當演員的酸甜苦辣。



