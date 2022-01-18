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早餐店阿姨問「半套還全套」！她愣：做黑的　內行秒聽懂

▲有網友表示，她去買燒餅油條時突被老闆娘問「半套還是全套？」（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友表示，她去買燒餅油條時突被老闆娘問「半套還是全套？」（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-18 10:20:01

買早餐時，許多店家都會有自己的術語，有些甚至難懂到熟客才能理解，近日就有網友表示，她去買燒餅油條時突被老闆娘問「半套還是全套？」讓她瞬間尷尬到不行，貼文一出引起大票網友笑喊「不可以色色！」也有內行人解釋：「北部這裡的半套是半根油條，一套就是整根油條會對半折包一起。」 

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該名網友15日在Dcard中貼文，她以「妹妹啊你要半套還是全套」為題，表示一早跟媽媽去買早餐時，和老闆娘說要燒餅油條加蛋，沒想到對方竟回「半套還是全套？」讓她當場愣住，尷尬喊「半套好了啦」，並曬出拿到的早餐照，幽默直言：「我還是覺得那間早餐店可能做黑的。」 

▲原PO曬出拿到的早餐照。（圖／翻攝自Dcard）
▲原PO曬出拿到的早餐照。（圖／翻攝自Dcard）
貼文一出，網友紛紛留言，「說者無心，聽者有意」、「茶溫度多少呢」、「你可以問阿姨一碗多少，豆漿的部分」、「不可以色色」、「燒餅蛋就好，油條可以免了，太飽」、「純潔的早餐童年已不在」。 

另外，也有專業網友解釋，「北部這裡的半套是半根油條，一套就是整根油條會對半折包一起」、「半套全套這種講法很常見啊，就是要一整份或是半份而已，傳統燒餅油條早餐店都是這樣講的，為什麼這麼驚訝XD」、「我們這邊的永和點燒餅夾油條，半套就是夾半根油條，全套是夾整根油條」、「從小到大半套就是半根油條，全套就是1根油條，妹妹很少去買早餐厚」、「半套也就是切一半的意思吧，因為有的人吃不了一整條啊，這在我們這也是常用術語啊」。（編輯：賴禹妡） 

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