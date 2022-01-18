賺好薪卻傷心！男赴越南打拚1年未歸 老婆竟「對郎造」
有的人離鄉背井就是為了給家人更好的生活，不過卻可能換回傷心的結果。一名林姓男子隻身前往越南打拼，因新冠疫情而1年無法回國，沒想到今年回國後卻得知老婆竟與另名陳姓男子過從甚密，因此一狀告上法院，最後法院判妻子賠償林男5萬元。
記者李澍/綜合報導
2022-01-18 10:47:26｜2022-01-18 10:53:42
據林姓男子的說法，他與妻子已婚10多年並育有3名子女，為了給家庭更好的生活品質，2015年隻身前往越南打拼，沒想到2020年一場疫情導致他1年無法回台。而今年返家後發現，妻子對自己態度180度大轉變，還提出離婚要求，經朋友提醒才驚覺老婆紅杏出牆。
林男的友人無意間發現一名陳姓男子經常到林妻的服飾店探班，爾後還在4月撞見兩人緊靠聊天、牽手逛賣場，林妻還數次輕撫男子背、臀，而陳男也駕車護花接送，感情似乎相當好。
林男友人將照片傳給林男，林男才知道1年間妻子已另有新頭好，並認定兩人有超友誼關係，因此向法院提告並求償80萬元。
面對告訴，林妻承認與陳姓男子的關係；而陳男也承認照片中人物是本人，但他也為自己辯護表示，初識女方時對方表示是單身，並不知道對方已是人妻，而當天也僅出遊約會，並沒有踰矩的行為，現也未跟女方交往，現在得知對方已婚身分，也結束兩人關係。
台南地院最終判決認為林男無證據證明陳男在與妻子交往時已知女方是人妻身分，因此只根據其服飾業薪資比例，判林妻要賠給丈夫5萬元的慰撫金，全案還可上訴。
事實上，夫妻長期分隔兩地導致婚姻破局的情況時有所聞，此前就有專家建議，如果有必要遠赴海外打拼，夫妻盡量同進同出，以免關係生變。