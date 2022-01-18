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特企／冬季進補這樣吃！營養師推薦冬季進補飲食法

▲威斯康辛州花旗蔘不僅功效成份「人蔘皂苷」含量多，且為美國威斯康辛認證之黃金品質。（圖／品牌提供）
▲威斯康辛州花旗蔘不僅功效成份「人蔘皂苷」含量多，且為美國威斯康辛認證之黃金品質。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-01-18 12:21:57

為了維持朝氣、保持身體健康，華人總在冬季透過各式藥膳進補。但市面上藥膳食補琳瑯滿目，你真的選對了嗎？面對食補，營養師廖余姍(Sabrina)表示，冬天進補不再是銀髮的專利，許多年輕人也喜歡在冬天進行進補，卻因為選擇不適合的進補食材或進補過頭，導致攝取過多的熱量。她建議，在選擇食材上可以以溫補、不燥食材為主，像有美國威斯康辛州花旗蔘就很適合，並把握3個原則少油脂、多蔬菜、不過補，輕鬆維持冬季續航力滿點！

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「威斯康辛州花旗蔘」是指產自美國威斯康辛州的西洋蔘，不僅功效成份「人蔘皂苷」含量多，且選擇經「美國威斯康辛州花旗蔘農業總會」標章認證的花旗蔘品質更有保障，來源純淨、不用擔心農藥殘留。營養師Sabrina指出，威州花旗蔘以性質溫和、不燥聞名，適合多數人進補，年輕人吃了也不用怕上火，更有多樣種類可以挑選，包括：花旗蔘片、花旗蔘錠、花旗蔘飲、花旗蔘茶等，讓進補不受時間、地點限制，尤其適合上班族、學生和運動族群。

許多人會覺得冬季進補是銀髮族的專利，但年輕世代在生活中面臨各式各樣的壓力，更需要透過飲食滋補強身。尤其經常熬夜加班、應酬，到了冬天更容易嗜睡、體力不好，此時想吃些東西補補身體，卻擔心吃進過多熱量，讓飲食控制破功，或根本不知道怎麼挑選合適的食物進補。營養師Sabrina建議，可以透過下方3原則選擇進補料理:(1)少油脂：常見的進補料理會使用大量油脂增添香氣，像是麻油雞、薑母鴨會用麻油和薑片煸香，可以透過減少麻油用量或撈除上方的浮油減少多餘的熱量攝取。同時也別忘了留意醬料的使用，像是沙茶醬、辣椒油、胡麻醬等都隱含許多油脂，建議可以從減半開始，或改以蒜頭、青蔥、醋增添風味。(2)多蔬菜：選擇進補料理時避免大魚大肉，每餐還是要吃到至少1.5個拳頭大的蔬菜，不僅可稀釋熱量，蔬菜中的膳食纖維還可以促進腸道蠕動，幫助排便更順暢。(3)不過補：適量的進補可以滋補強身，但補過頭可就不好了。像威州花旗蔘性質溫和，不易上火，很適合年輕世代日常補充。

花旗蔘是西洋蔘的一種，其中以美國威斯康辛州出產的花旗蔘，人蔘皂苷含量最高。威斯康辛州因為擁有良好天氣與未經開墾的肥沃土壤，且蔘農們堅持將花旗蔘種在從未種過其他根莖類作物的土地上，確保花旗蔘可以充分汲取土地中的養分，得以維持花旗蔘的「黃金品質」。為了保護原產於威斯康辛州的正宗花旗蔘，美國威斯康辛州花旗蔘農業總會成立，並註冊了「威斯康辛州花旗蔘認證標章」，它就像一張身分證，只有百分百在威州種植、生長、收穫並已通過農藥檢測的花旗蔘，才可獲得此認證標章，幫助消費者在購買時更有保障。因此下次在選購花旗蔘時，不妨留意包裝上是否有紅色圓環搭配老鷹圖樣的威斯康辛州花旗蔘認證標章。

威州花旗蔘除了花旗蔘片雞湯燉煮外，還有多花樣的進補形式:(1)花旗蔘錠，一錠就搞定，(2)花旗蔘飲：濃縮蔘飲，常溫喝或冷藏喝都可以，(3)花旗蔘茶：熱沖、冷沖皆可。無須花費太多時間準備進補料理，又可以吸收豐富營養素，不僅方便攜帶，讓冬天進補不再受限制，是年輕世代最新最潮的養生方式！

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