特企／冬季進補這樣吃！營養師推薦冬季進補飲食法

我是廣告 請繼續往下閱讀
許多人會覺得冬季進補是銀髮族的專利，但年輕世代在生活中面臨各式各樣的壓力，更需要透過飲食滋補強身。尤其經常熬夜加班、應酬，到了冬天更容易嗜睡、體力不好，此時想吃些東西補補身體，卻擔心吃進過多熱量，讓飲食控制破功，或根本不知道怎麼挑選合適的食物進補。營養師Sabrina建議，可以透過下方3原則選擇進補料理:(1)少油脂：常見的進補料理會使用大量油脂增添香氣，像是麻油雞、薑母鴨會用麻油和薑片煸香，可以透過減少麻油用量或撈除上方的浮油減少多餘的熱量攝取。同時也別忘了留意醬料的使用，像是沙茶醬、辣椒油、胡麻醬等都隱含許多油脂，建議可以從減半開始，或改以蒜頭、青蔥、醋增添風味。(2)多蔬菜：選擇進補料理時避免大魚大肉，每餐還是要吃到至少1.5個拳頭大的蔬菜，不僅可稀釋熱量，蔬菜中的膳食纖維還可以促進腸道蠕動，幫助排便更順暢。(3)不過補：適量的進補可以滋補強身，但補過頭可就不好了。像威州花旗蔘性質溫和，不易上火，很適合年輕世代日常補充。
花旗蔘是西洋蔘的一種，其中以美國威斯康辛州出產的花旗蔘，人蔘皂苷含量最高。威斯康辛州因為擁有良好天氣與未經開墾的肥沃土壤，且蔘農們堅持將花旗蔘種在從未種過其他根莖類作物的土地上，確保花旗蔘可以充分汲取土地中的養分，得以維持花旗蔘的「黃金品質」。為了保護原產於威斯康辛州的正宗花旗蔘，美國威斯康辛州花旗蔘農業總會成立，並註冊了「威斯康辛州花旗蔘認證標章」，它就像一張身分證，只有百分百在威州種植、生長、收穫並已通過農藥檢測的花旗蔘，才可獲得此認證標章，幫助消費者在購買時更有保障。因此下次在選購花旗蔘時，不妨留意包裝上是否有紅色圓環搭配老鷹圖樣的威斯康辛州花旗蔘認證標章。
威州花旗蔘除了花旗蔘片雞湯燉煮外，還有多花樣的進補形式:(1)花旗蔘錠，一錠就搞定，(2)花旗蔘飲：濃縮蔘飲，常溫喝或冷藏喝都可以，(3)花旗蔘茶：熱沖、冷沖皆可。無須花費太多時間準備進補料理，又可以吸收豐富營養素，不僅方便攜帶，讓冬天進補不再受限制，是年輕世代最新最潮的養生方式！