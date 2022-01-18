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大樂透2注頭獎同一人！眾連抓2疑點　過來人驚：真有可能

▲大樂透去年10月15日於台南市開出頭獎1.64億元，台彩公司彩券昨（17）日證實，確認這期大樂透頭獎得主，2注頭獎都是同1人中獎，購券方式均為自選號碼搭配多期投注，而引起鄉民抓出疑點。（示意圖／記者顏真真攝）
▲大樂透去年10月15日於台南市開出頭獎1.64億元，台彩公司彩券昨（17）日證實，確認這期大樂透頭獎得主，2注頭獎都是同1人中獎，購券方式均為自選號碼搭配多期投注，而引起鄉民抓出疑點。（示意圖／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2022-01-18 11:55:47

大樂透去（2021）年10月15日於台南市開出頭獎1.64億元，台彩公司彩券昨（17）日證實，確認這期大樂透頭獎得主，2注頭獎皆為同1人，還是女性，購券方式均為自選號碼搭配多期投注。消息一出，就有網友納悶詢問「大樂透同一人獨得兩注頭獎的機率？」而引來鄉民抓出2疑點，在網路上瞬間掀起討論。

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有網友於PTT八卦板上指出，昨日台南有一位差點過期沒領獎的大樂透得主出現，「這個小姐本來不知道她自己得獎，最後發現她獨得兩注」，且兩注都是自選號，讓他不解詢問「大樂透同一人獨得兩注頭獎的機率？」

▲網友分享自己三年前春節購買大樂透，爽中100萬，但最後只領到40萬元。（圖／NOWnews資料照片）
▲網友分享自己三年前春節購買大樂透，爽中100萬，但最後只領到40萬元。（圖／NOWnews資料照片）
問題曝光後，就引來鄉民們抓出疑點，「自選選兩組一樣的XDDDDD」、「我買了一組號碼，又跑去別家買同一組號碼的機率？」、「到底誰常忘記買過同一個號碼啦...」、「自選兩注同號的，難以置信」。

此外，也有人傻眼點出另一個問題，「不知道自己中獎卻現身領獎才好笑」、「不知道中獎，知道在最後有刻跳出來領獎，我的邏輯打結了」、「不知道自己中獎太鬧了吧」、「人家自選啦，重點是領獎時不知道自己中」、「自選兩家，然後忘記，然後都中，這機率」。

不過，留言中就有過來人跳出來回應，指出「自選兩組一樣是可能的，之前提早買忘記，當天又買一樣的號碼，我這樣應該發生3~4次有」、「一次最多可以買10期，自選買多期，可能會重複買沒錯」、「機率低，但也不是真的說到太陽打西邊出來，又不是多買幾十張」、「當期若有其他人也中，你買2注就比別人中更多的獎金，假使真能中頭獎，100注同號我也會買下去」。

▲大樂透今晚（13日）頭奬連14槓，下期9月17日預估銷售2.1億元，頭獎累積金額預估為上看4.0億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台彩公司彩券昨（17）日證實，確認這期大樂透頭獎得主，2注頭獎皆為同1人，還是女性，購券方式均為自選號碼搭配多期投注。（示意圖／NOWnews資料照片）
據了解，台彩公司在去年12月24日發出頭獎得主協尋令，有3筆大樂透頭獎兌獎期限將到期，其中包括在去年10月15日大樂透於台南市安南區的「財神發公益彩券商行」和「錢來旺彩券行」各開出1注頭獎，每注分得獎金0.82億元，前者是自選搭配多期投注，購買金額共1000元，後者也是自行選號，搭配多期投注，總購買金額2000元。台彩公司董事暨發言人黃志宜表示，認為台南開出頭獎的這2家投注站很近，又都是自選同組號碼，中獎人不可能不知，且懷疑有可能是同一人。

沒想到昨日發出最後期限公告後，在截止4分鐘前，頭獎中獎人已進線台彩公司，在彩券驗證完成後，台彩公司證實已協助完成兌獎程序，表示2注頭獎為同1人，還是女性，購券方式均為自選號碼搭配多期投注。此外，該名中獎人也刷新拖最長領獎的紀錄，過去曾有頭獎得主拖到89天才現身領獎，也就是兌獎限倒數第2天才現身。（編輯：陳雅雲）

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