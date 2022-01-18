想點黃安的歌！KTV點播機竟「浮現8字」 網笑了：太直白
男星黃安代表作為《新鴛鴦蝴蝶夢》等歌曲，近年來在大陸發展，也時常針對兩岸議題做出評論，沒想到近日有網友到KTV想點《新鴛鴦蝴蝶夢》來唱時，卻發現點歌機上頭只寫著「此人破壞台灣不播」，畫面曝光後立即引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 12:50:07
該名網友今（18）日在臉書「爆廢公社二館」貼出一張照片，只見畫面中為KTV點歌機，不過卻有7首黃安的歌曲被標示為「此人破壞台灣不播」，讓他看傻直呼：「我想唱新鴛鴦蝴蝶夢啊！」
貼文一出，網友紛紛留言，「什麼啦」、「這是哪一間的系統啊哈哈哈」、「我笑死」、「回家清唱吧」、「現在連電腦都表達這麼直白，也太人性化了吧」、「只能自己帶一把烏克麗麗，清唱了」、「真的假的」、「之前去KTV是直接搜不到他」、「昨日像那東流水，離我遠去不可留」。
事實上，凱悅KTV於2016年時就曾公告，為提供更優質的消費環境，也避免冗歌占用空間，決定永遠下架黃安系列歌曲，並列出維護系統架構完整性、排除外來侵犯、不用再受新鴛鴦蝴蝶惡夢的騷擾、荼毒國人耳目、危害國人情感、欺負小女孩等6大原因，還歡迎同業跟進，強調「非關其他，如有雷同，歡迎聯想！」（編輯：賴禹妡）