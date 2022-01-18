婚宴大家最愛哪樣菜？眾人推「這一道菜」：好吃又喜氣
農曆新年將近，這時是許多民眾選擇舉辦婚宴的旺季，而在婚禮當中除了祝福新人百年好合以外，最期待的莫過於餐廳端出的菜色。一名網友表示最近連續參加了兩場喜酒，便好奇詢問大家最愛吃喜宴的哪一道菜色？貼文一出網友們立刻熱烈推薦自己的最愛。
編輯中心/綜合報導
2022-01-18 23:14:23
原PO在《PTT-WomenTalk》板發文，表示最近連續吃了兩場喜宴，最喜歡其中一道菜叫做「花好月圓」的「炸湯圓」，它不僅是幾乎每一場婚宴都必備的喜氣菜色，也是原PO覺得最好吃的一道，因此也好奇大家在吃喜酒時，最喜歡婚禮喜宴裡的哪一道菜？
貼文一出，果然吸引許多老饕留言：「炸湯圓」、「當然是炸湯圓，沒有炸湯圓會食不下嚥」、「絕對是炸湯圓」、「還真的是花好月圓」、「跟你一樣炸湯圓！」、「炸湯圓真的好吃，讚 ，但不能吃太多不然後面的食物就吃不下了」、「炸湯圓，而且要是花生粉的」。
另外也有不少網友推薦：「龍蝦冷盤」、「雞湯」、「生魚片」、「紅蟳米糕，櫻花蝦油飯，這兩種是基本不會雷的」、「一人一碗的盅湯」、「雞湯，龍蝦，烏魚子，海鮮羹」、「哈根達斯」、「佛跳牆吧」。（編輯：陳珮瑜）