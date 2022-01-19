立院初審地制法　國民黨團清晨搶佔主席台、藍綠爆口角

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林為洲表示，過去五都升格，沒有一個是由上而下，《地方制度法》第四條若今日通過，未來變成由上而下的審查，由行政院指定升格，也不需要寫升格企劃書，作為內政委員會的一員，讓這樣的修法出委員會，「實在太丟臉！」讓大家都成為歷史罪人。
林為洲說，只要民進黨專愛的對象，經過一字修法後，本來沒資格升格的就能升格，不再受到125萬人口的限制，全黨為一人修法。至於其他黨派、其他族群不是蔡政府專愛的對象，相關的保障法律當然不會推動。
不過，林為洲也強調，新竹縣市當然希望將來有機會合併升格，但應該要按照正常程序，不要以鄰為壑、不管苗栗死活，或是時間充裕，新竹來努力達到125萬人口，而不是靠關係、靠修法，靠行政院決定，其他縣市才不會有相對剝奪感。
曾銘宗表示，民進黨試圖通過修法非常不合理，未經周全討論，地制法明定縣轄市條件需125萬人口及政經文化等特殊情況，蔡英文政府卻想修法讓政院自己做決定，以後行政院想給誰升格就給誰升格，執行上勢必會有重大爭議，也缺乏財劃法、公債法、行政區劃法等配套措施。
約於委員會開始後30分鐘，民進黨團總召柯建銘趕來現場，與國民黨團立委對峙，民進黨立委則在門外抗議。國民黨團要求民進黨先提供行政院版本，柯建銘對此表示，有沒有行政院版本大家很清楚，假如立法院沒有政院版本就不能審查，那立法委員就自廢武功，國會自主應要自主，修憲也有沒有行政院版本？也不應綁架總預算；費鴻泰立即反駁，「那也要看事情！立法委員當然可以釋憲、修憲，但國土規劃這種重大法案不能這麼隨便」。
柯建銘也嗆聲，今天明天都是委員會，到週六也是委員會，還有整整四天，「你們站好佔滿好不好？」國民黨立委們立即回應，「不用擔心！我們一定替人民把關到底」。費鴻泰也反擊，「如果民進黨要硬幹，預算就不休了」，批評柯建銘不應一人綁架整個立法院。
雙方溝通失敗後，藍、綠黨團立委開始互相叫囂對罵，不久後民進黨撤退，國民黨持續留在會議室內，輪流闡述拒絕修法的原因與看法，委員會現場儼然成為野台論戰，國民黨團也宣示將盡一切力量阻擋到底，不容質疑決心。