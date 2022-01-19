禾餘麥酒創辦人酸「塔綠班」 一星負評洗版悄撤銷售網頁
由於去年9月中秋節前夕，中國宣布禁止台灣鳳梨釋迦輸入，導致國內農民受到極大的衝擊，行政院農業委員會主委陳吉仲還找上全聯福利中心火力支援，搶救台東外銷等級的鳳梨釋迦。近日又傳出行政院強迫國營事業買單農產品，引起外界熱議，「農藝女孩看世界」粉專昨（18）日發表「促銷農產品卻被統媒修理？是誰看不慣台灣人團結買農產品？」一文，表示農政單位促銷農產品是他們的職責所在，完全就是讓消費者自由訂購，並不會把銷售業績列入公職考核中，「疫情之下，國人團結購買自己的農產品，維護農民的生計，到底又有哪裡不對了？」不料，卻遭到禾餘麥酒創辦人陳相全留言「您應該就是塔綠斑吧。知道了。。。果然綠色就是愛國的顏色」，並在私人帳號發文「塔綠斑無誤，無辱農藝專業」。事件曝光後不僅遭網友出征，連帶影響禾餘麥酒官方粉專被洗版，連Google評論也被刷整排一星負評。《NOWnews今日新聞》今（19）日上午多次致電禾餘麥酒總公司，均無人接聽電話，官網上原以Google地圖清楚標示的販售地點網頁，也被悄悄撤下。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-01-19 11:50:37｜2022-01-19 12:07:37
禾餘麥酒成立於2015年，自詡為田裡的煉金術士，官網寫著「我們與農民藉由契作型式合作，在台灣種植高品質的本土小麥、玉米等雜糧作物，並嘗試著復育過去數十年間消失在台灣土地上的本土大麥。配合研發天然無污染的催芽方式，期待產出第一款完全使用本土雜糧的啤酒，打造真正屬於台灣的風土之味。」
看得出禾餘麥酒希望賦予在地生產的雜糧作物更高的經濟價值，藉以保障農民收入並提高生產意願，進而改變台灣農業環境中，水稻產量過剩、休耕地過多、雜糧作物仰賴進口等困境的期盼。自承「煉金與釀酒，都需要無可救藥的浪漫和執著。禾餘釀的不只酒，還有臺灣風土、農業與文化中歷久彌新的芳醇。」
品牌創辦人陳相全曾說，禾餘不只是啤酒公司，而是在地農業科技公司。主打臺南白玉米啤酒、以椪柑與越光之子（台南16號米）釀造的丹橘月光、古早味紅茶啤酒等經典口味，以美式Session IPA為原型釀造的限定金鳳來酒款等，在一片精釀啤酒熱潮下，禾餘麥酒關注台灣土地的理念和特殊風味，的確成為新興品牌中的一大亮點，受到各大知名媒體、週刊雜誌所報導。
禾餘麥酒的產品原本鋪貨在各大量販店販售，還曾入選家樂福台灣酒廠巡禮「身為台灣人 你不可不知道的台灣精釀品牌」的夯品分享，也曾於知名美食家食品雜貨鋪販售，為台北許多新潮中菜餐酒館、獨立書店咖啡茶屋所愛用，連大稻埕迪化商圈不少咖啡廳小酒館都喝得到。不過包括大潤發、愛買、家樂福等量販業者今日均回應表示，目前沒有上架禾餘的相關產品。先前分享過產品的家樂福強調，目前禾餘賣酒相關產品皆沒有在家樂福上架，近期也沒有規劃要再重新上架。《NOWnews今日新聞》今早去電總公司未獲接聽，官網上原以Google地圖清楚標示的販售地點網頁，也被悄悄撤下。