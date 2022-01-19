ØZI的「Ø」在iPhone上怎打？網實測一招秒成功：長知識了
葉璦菱兒子ØZI日前遭謝和弦前妻Keanna爆出曖昧對話，甚至被女方指出彼此「曾經有關係」，沒想到昨日與前女友的48秒不雅影片遭外流，讓外界相當震撼。不過，就有網友好奇詢問「ØZI的Ø，鍵盤上要怎麼打出來？」而引來內行人分享一招。
編輯中心/綜合報導
2022-01-19 14:40:33｜2022-01-19 14:45:19
有網友於PTT八卦板上發問，表示最近ØZI的新聞鬧得沸沸揚揚，但他尷尬透露「每次要跟朋友講他的事，不知道Ø到底怎麼打，你們也都是複製貼上吧？」讓原PO好奇詢問「ØZI的Ø，鍵盤上要怎麼打出來？」
問題曝光後，立馬有神人分享，使用iPhone的用戶只要切換成英文鍵盤，長按「O」後就會跳出各種國際字元可選擇，「哀鳳長按o就有了」、「ios按o長按啦」、「長按O就會跑出來」。
不少鄉民發現新功能後，紛紛驚喜大讚「有學有推，謝謝大大」、「不講我還不知道我的鍵盤這麼好玩」、「Ø我學會了！」、「原來鍵盤這麼有趣」、「感謝教學，長知識了」。
《NOWnews今日新聞》記者也實測將iPhone切換成英文鍵盤後長按O，確實會跳出「Õ」、「Ō」、「Ø」、「Ö」等特殊字母；此外，除了O以外，長按A、C、E等鍵也有同樣的功能。
據了解，「Ø、ø」在現代丹麥語、挪威語、法羅語中，表示是一個獨特的元音，而根據微軟官網「國際字元快速鍵」一欄表，若想在Word或Excel上插入「ø, Ø」等字元，可在鍵盤上按「CTRL+ /，o 或 O」。（編輯：陳雅雲）