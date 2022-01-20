逛好市多「跟蹤陌生人」！男抖真實目的 客狂讚：賺到了
知名美式賣場「好市多」近年來深受國人喜愛，其賣場內商品琳瑯滿目，且時常祭出多樣優惠，因而吸引許多顧客前往消費。而近日，Youtuber「進藤喜彥」去逛好市多時，就一路跟隨陌生人，其原因曝光之後，引發網友大讚「真的賺到」，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 08:02:49
Youtuber「進藤喜彥」日前上傳新片，透露自己這次要來逛好市多，且從頭到尾都會選定一個陌生人跟蹤，其原因在於要拍攝「跟買系列」，探索好市多內部有哪些自己可能從未買過的好貨，先前也已經有推出過同樣系列，獲得網友一至好評。
只見影片一開始，進藤喜彥先選定一人之後，尾隨其後觀察該名客人都買些什麼東西，起初先拿了零嘴蛋捲後，接著就突然開始看起燈具，最終也有購買，讓進藤喜彥苦笑表示「之前跟買都沒買過家具，結果這次還真的被我們遇到了！」隨後跟著陌生人採購完畢後，一共在好市多消費6634元，並且回到家中幫大家開箱一般民眾都在好市多購買的食物、家具CP值。
影片曝光後，引發網友熱議，不少人直呼「真的很喜歡這種影片，可以不用自己踩雷就能知道要買什麼」、「超愛看這種系列，感覺路人很有品味」、「真的也好喜歡這系列，實用又幫大家踩雷，下次去好市多不會花冤枉錢」、「有看這種系列影片真的賺到了，不用花自己的錢去踩雷，真的感恩」、「很喜歡跟著路人買的系列！有挖寶的感覺！很多沒買過的下次也能嘗試」；而進藤喜彥也與粉絲開心互動表示「謝謝大家的喜歡，就由我來幫大家過濾商品囉！」（編輯：張嘉哲）