飯店「神級服務」曝光！1萬5爽整個月　2種人可用網全嗨

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貼文一出，網友紛紛回應「請問哪裡有一天五百的旅館....」、「是恐怖大旅社嗎？一天才五百元」、「哪裡啊？包月也太實在了吧」；不過也有人指出「台北真的很多飯店可以包月，價格確實差不多15000-18000左右」、「上網找就真的一堆了好嗎....包月服務真的超爽」、「我上班隔壁飯店月租7000起，還蠻多人的」、「我朋友住飯店月租，一個月七萬多，她覺得很方便，不需要自己打掃又又早餐可吃，住兩年多了吧」、「我朋友真的住在飯店內，一個月19000，有專人打掃冷氣吹免怕的」。
而《NOWnews》記者也實際上網查詢雙北包月飯店的服務，發現的確有不少旅店有推出包月服務，價格差距頗大，有的飯店一個月3萬元起跳，但也有主打便宜多人合租的樓中樓套房等等，價格落在1萬5千元至2萬5千元不等，分攤房租下來之後，確實比在雙北多數地方租房還便宜，也省去自己打掃、繳許多費用的問題。
而探究其原因，發現多數業者響應近兩年來受到疫情影響，旅遊業受到嚴重衝擊，業者自救推出方案，以包月的方案，來吸引住宿的客人來挹注住房率，不過仔細觀察，會發現多數都限定學生或者上班族，也難怪有網友認為「那你要保證退休後人家還要租你」、「沒人希望自己的飯店變成凶宅，老了沒自己房子就知道」，顯然久住飯店不是一個長久之計。（編輯：張嘉哲）