搭車就能賺錢！淚憶「被遺忘職業」 北部人認證：有做過
隨著社會不斷發展，有些新興的行業出現，例如直播主、Youtuber、網路創業等，但也有些職業慢慢消失，有網友則分享，過去有一行業為坐計程車賺錢，該貼文引來不少北部人出面認證，「以前有做過」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 10:36:20
根據原po於《復刻舊時光》分享，自己在民國60年代時，從其他縣市上到台北西門町就業，卻發現一個很特別的行業，那就是坐計程車賺錢，而他也好奇的發問「不知道有沒有人賺過這個錢」。
原po進一步解釋，當時西門町發展蓬勃很熱鬧，計程車的空車無法直接進入，一定要有載人才可以進到電影城或鬧區，因此衍生出「搭車賺錢」這行業，先從外面搭乘等候的計程車空車，幫司機進入西門町後，再走路出去找空車搭進來，一天來來回回約可賺一兩百塊，他感嘆地表示，「應該很少人知道，現在回想起來蠻懷念的」。
對此不少曾經做過該行業的人出面認證，「那個年代，住在西門町附近，有些小朋友賺零用錢（或幫家裡賺錢）的方法」、「以前是北部人，確實是賺零用錢的方法」、「有啊，我有聽過我爸說當初就是這樣的」、「小港機場外也是這樣」、「我小時候在機場幹過這檔事，其實很難賺，要走很遠」。（編輯：鍾怡婷）