點餐怕被發現！客串通外送員超扯偷渡法 網：在出任務？
現在的外送員不只要送餐，還要懂得兼顧客人的百百種特殊需求！一名網友日前分享了一張特殊訂單的內容，客人留言備註「會從2樓吊籃子到1樓，把食物放在籃子裡面就好了」，還強調要外送員「不要說話」，網友看了都笑說：「是在出任務嗎？」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 11:04:27
該名網友在臉書《爆廢公社公開版》轉發一名外送員的訂單內容，表示有一名客人深夜肚子餓，叫了鹹酥雞卻怕被家人知道，因此特別留言告訴外送員：「我會從2樓吊籃子下去，請將食物直接放在籃內中。」更有趣的是，該名客人還提醒外送員：「到時抬頭看2樓，不要說話，不用說謝謝，比手勢Ok就好，我會提早搖手電筒閃光，讓你看見」。
搞笑的外送提醒讓網友們都紛紛笑說：「好像在出任務」、「外送員的正職是特工吧…」、「搞得像當兵在執行夜間任務，只不過沒燈光管制…」、「訂個鹹酥雞，搞得像007…」、「外送根本慈善事業」、「好刺激的感覺」、「不知道的還以為在偷情」、「還會打燈號，專業」。
另外也有不少網友表示：「聞到香味就會知道了」、「沒用啦，我偷吃鹹酥雞沒有成功過」、「可是在吃的時候要躲到哪吃呢？不然太香了」、「可憐，人生連吃都要這樣」、「好家在只有住2樓，住個5樓以上的看你從哪生繩子出來」、「閱讀內文時，莫名的壓低聲音…這樣正常嗎」。（編輯：陳珮瑜）