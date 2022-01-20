中國公布2021十大冷門新職業！貓糧品嚐師與制雲師全上榜
年關將近，不少民眾開始準備轉換新跑道，希望自己在新的一年能夠有更好的發展，不過究竟什麼樣的產業才能闖出一片天，是許多上班族非常關切的焦點。中國近期公布了一項「2021年淘寶新冷門職業觀察」，整理出十大新興行業在近年受到熱烈歡迎，有些甚至你連聽都沒聽過！
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 15:10:53
綜合陸媒報導，淘寶與工人日報融媒體中心、中國勞動關系學院勞動教育學院共同發布了《2021年淘寶冷門新職業觀察》，盤點出2021年有十種新興冷門職業崛起，包含偶醫生、繪夢師、多肉寄養師、游戲捏臉師、整理收納師、制雲師、貓糧品嘗師、鑄甲師、直播間布景師、手機入殮師一共十種職業。盤點中顯示只要符合「新奇」、「好玩」等關鍵字，就會有民眾需求，新的職業由此而生。
而統計中也顯示，這些時大冷門新職業裡，超過7成以上是90後的年輕人創造出來的，「貓糧品嚐師」黃瀾曦便是其中之一。她看準現代人飼養寵物的頻率越來越高，留學歸國後就想往寵物業發展，加上自己的貓咪有一段時間食慾不振，她花了很多時間找原因，也不斷找尋新貓糧給愛貓，就這樣做出興趣，不自覺當上貓糧品嚐師，現在還創立了與貓咪一起喝的奶茶，並表示目前這項行業的基本工資是8千人民幣起跳，最高甚至可達2萬人民幣月薪！
而另一名年輕創業師則是身為「制雲師」的盧滄龍，他因為喜歡看雲朵，就將好看又特殊的雲先記錄下來，再利用滴膠慢慢塑造出一朵固體的雲，為的就是留下那美麗的瞬間，現在他一年要做出20多萬朵雲給客人，因此得知有時候「小興趣」也能做出「新職業」，只要有需求就會有人買單呢！（編輯：陳珮瑜）