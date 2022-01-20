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這名患者因平時飲水量不足、無運動習慣，有腰痛、偶而尿液顏色較深的情況，加上出現疑似血尿時不以為意，因而拖延就醫，直到發現排尿疼痛，恐怕已演變腎結石或輸尿管結石刮傷輸尿管表皮，甚至泌尿道感染。劉文治醫師提及，包括尿道感染、泌尿系統的腫瘤、腎炎、或是泌尿系統的結石等都可能埋下血尿的危險因子，其中又以結石最為常見。
大於5mm以上結石 不易排出需手術治療
劉文治醫師說明，為了解病患產生結石的主因，會請病患在排尿時，留意是否有結石排出，若發現有結石則需收集並送化驗成份，通常多與尿液濃度及酸鹼值有關，若為小於4mm的結石，可藉由水分足夠以及飲食補助下，順利於1至2週內自行排出結石，但若大於5mm以上的結石，考量不易排出，也可能持續變大，則需接受手術治療。
多喝水不憋尿 預防腎臟傷害及腎結石
此外，因泌尿道結石容易復發，除了定期檢查，平時也應養成多喝水、不憋尿、不亂服用成藥或等習慣，並且適當運動，以及控制飲食，才能有助預防腎臟傷害及腎結石。劉文治醫師強調，患者可採以高檸檬酸飲食的方式，像是檸檬、柳橙等，若有胃食道逆流者則建議與醫師進一步討論相關適合飲食方式。
資料來源：健康醫療網 28歲男拼業績血尿未就醫 竟誘發腎結石合併尿道感染
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