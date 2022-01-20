買鹹酥雞送飲料！客反問老闆能否賣回 網搖頭嘆：很會凹
買東西只要達到一定額度，有時候店家也會大方送贈品或是給予折扣，不過卻有人反向操作造成店家的困擾！一名網友在網路上抱怨一名男性客人竟要求店家將贈品「買回去」，網友看了全都搖頭了！
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 17:41:18
這名女網友在臉書社團《爆怨公社》表示，自己與先生開鹽酥雞店，只要滿額就會送客人飲料。某次遇見一位大叔來消費，他突然問原PO：「我想問一下，如果贈品太多，要賣你們可以嗎？」並且表示自己在這裡消費滿額拿到附贈的飲料，家裡都沒有人喝，囤在那裏怕浪費，因此詢問原PO「要不要買回去？」
原PO聽了之後相當傻眼「我一臉難以置信把球丟給我老公」，因為實在太尷尬，這名大叔的友人趕緊出來打圓場說是開玩笑的，只是原PO與先生兩人都認為大叔詢問時的模樣與氣氛不像是開玩笑，因此上網詢問大家是否遇過類似狀況？
網友看了之後紛紛表示：「很多客人沒贈品就凹贈品，有贈品就凹錢，超無言，送價值1200的贈品，就被凹1200…」、「不要浪費店家的好意，如不要喝，可以感謝賣家的好意後拒收贈品」、「有一些客人都會自以為很幽默其實是想佔你便宜，然後把氣氛搞得很尷尬，最後再來說自己開玩笑，一點都不好笑好嗎」、「可以改下次多送他九層塔或胡椒粉，這樣飲料也不會浪費」、「不然以後改送他其他炸物算了，這樣他也會繼續回來」。（編輯：陳珮瑜）