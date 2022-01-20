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買鹹酥雞送飲料！客反問老闆能否賣回　網搖頭嘆：很會凹

▲一名賣鹹酥雞的女老闆表示曾經有一位客人要求她將滿額贈送的飲料買回去，引起網友熱議！（示意圖／取自pixabay）
▲一名賣鹹酥雞的女老闆表示曾經有一位客人要求她將滿額贈送的飲料買回去，引起網友熱議！（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-20 17:41:18

買東西只要達到一定額度，有時候店家也會大方送贈品或是給予折扣，不過卻有人反向操作造成店家的困擾！一名網友在網路上抱怨一名男性客人竟要求店家將贈品「買回去」，網友看了全都搖頭了！

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這名女網友在臉書社團《爆怨公社》表示，自己與先生開鹽酥雞店，只要滿額就會送客人飲料。某次遇見一位大叔來消費，他突然問原PO：「我想問一下，如果贈品太多，要賣你們可以嗎？」並且表示自己在這裡消費滿額拿到附贈的飲料，家裡都沒有人喝，囤在那裏怕浪費，因此詢問原PO「要不要買回去？」

▲原PO表示一名男性客人竟然詢問她是否能將曾送的飲料買回去，讓她相當傻眼！（圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲原PO表示一名男性客人竟然詢問她是否能將曾送的飲料買回去，讓她相當傻眼！（圖／翻攝自《爆怨公社》）
原PO聽了之後相當傻眼「我一臉難以置信把球丟給我老公」，因為實在太尷尬，這名大叔的友人趕緊出來打圓場說是開玩笑的，只是原PO與先生兩人都認為大叔詢問時的模樣與氣氛不像是開玩笑，因此上網詢問大家是否遇過類似狀況？

網友看了之後紛紛表示：「很多客人沒贈品就凹贈品，有贈品就凹錢，超無言，送價值1200的贈品，就被凹1200…」、「不要浪費店家的好意，如不要喝，可以感謝賣家的好意後拒收贈品」、「有一些客人都會自以為很幽默其實是想佔你便宜，然後把氣氛搞得很尷尬，最後再來說自己開玩笑，一點都不好笑好嗎」、「可以改下次多送他九層塔或胡椒粉，這樣飲料也不會浪費」、「不然以後改送他其他炸物算了，這樣他也會繼續回來」。（編輯：陳珮瑜）

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