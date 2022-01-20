十大癌症最新統計！最新癌症人數增加逾五千人！務必定期做四篩檢

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十大癌症排序之男性肝癌與口腔癌互換 女性肝癌和子宮體癌互換
男性新發癌症人數為6萬4,109人，108年年齡標準化癌症發生率為每10萬人口345.4人，較107年增加4.1人，十大癌症發生率依序為大腸癌、肺癌、口腔癌(含口咽、下咽) 、肝癌、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤，與107年相較肝癌與口腔癌序位互換。
女性新發癌症人數為5萬7,145人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口292.7人，較107年增加8.0人。女性標準化發生率順位與107年相比較，肝癌和子宮體癌順序互換，其餘序位與107年相同，依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、皮膚癌、子宮頸癌、胃癌。
男性口腔癌、食道癌發生率為女性的11至16倍
男性及女性十大癌症標準化發生率性別比差異較大的癌症別，男性口腔癌(含口咽及下咽)與食道癌標準化發生率分別為女性的11.4倍與15.8倍，研究指出嚼檳榔造成口腔癌的機率為未嚼者的28倍，嚼檳榔者罹患上消化道(口腔、咽、喉、食道)癌症風險，較不嚼檳榔者之風險增加5倍，若檳榔、菸、酒三者皆有使用習慣，罹患上呼吸消化道癌之風險更高達10.5倍。
國健署提醒民眾透過戒除檳榔、菸、酒，可降低發生口腔癌前病變與癌症風險，而定期接受口腔黏膜檢查，可早期發現口腔癌前病變，及時接受切片診斷與治療，有效阻斷癌前病變轉變為癌症。
肝癌標準化發生率連續10年下降 口腔癌標準化發生率近年呈下降趨勢
經政府、醫界、學界與民間團體長期合作努力，推動B肝疫苗接種、B、C型肝炎篩檢及健保給付治療等，肝癌年齡標準化發生率由98年每10萬人中39人，下降至108年每10萬人中有27.7人，已連續10年下降。口腔癌標準化發生率由103年最高點每10萬人中有23.2人，下降至108年每10萬人中有22.1人。
國健署與各部會及民間團體合作，積極推動檳榔防制策略，包括：提供戒檳服務、口腔癌篩檢服務、建構無檳支持環境、透過衛教宣導增加民眾知能及跨部會合作，18歲以上成人男性嚼檳率自96年17.2%降至107年6.2%，降幅逾6成。
別輕忽身體警訊！及早就醫開始治療
近年來攝護腺癌、甲狀腺癌及子宮體癌標準化發生率呈現上升趨勢，目前國際間無實證建議對前述癌症無症狀者進行篩檢，若民眾察覺自身有以下異常症狀，請務必就醫並遵循醫師指示，及早診治。
攝護腺癌：小便無力、頻尿、急尿及夜尿等排尿症狀或不明原因骨頭疼痛。
甲狀腺癌：快速長大的頸部腫塊、聲音嘶啞、呼吸困難、持續咳嗽、吞嚥困難。
子宮體癌：不正常的出血，包括：月經週期紊亂、長期持續性出血、月經長久不來後突然大量出血或者停經後的出血。
防疫更要防癌！積極篩檢顧健康！
依WHO及實證醫學證明，四項防癌檢查（子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查），可有效降低癌症死亡率及提高存活率。國健署統計資料分析顯示，定期接受口腔黏膜檢查，可降低有嚼檳榔或吸菸習慣的男性26%口腔癌死亡風險；每2年1次糞便潛血檢查可降低35%大腸癌死亡率；子宮頸抹片檢查可降低約70%子宮頸癌死亡率；每2年1次乳房X光攝影檢查可降低41%乳癌死亡率。
吳昭軍署長提醒民眾除了配合政府相關防疫措施，符合癌症篩檢條件的國人應積極參加篩檢，從資料中顯示男性接受篩檢人數較女性少，以致失去早期發現機會，罹癌風險會相對增加。女性乳癌是國人婦女癌症發生率第一位，乳房X光攝影是目前實證上最有效的乳癌篩檢工具，鼓勵符合篩檢資格的朋友重視健康，積極接受癌症篩檢顧健康。
符合篩檢資格的民眾，可至全國癌症醫療院所查詢及接受篩檢，或是利用健保快易通APP查詢前次檢查時間，以確定是否符合篩檢資格，相關篩檢訊息可透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站(https://escreening.hpa.gov.tw/Home)進行查詢。如果檢查結果為陽性，也不要慌張，應儘速至醫療院所進行複診，掌握自我身體狀況，早期發現早期治療。
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