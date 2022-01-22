多喝水不一定健康？泌尿科醫曝「可怕真相」：這4種超NG
常常能聽見人們將「多喝水」三字掛在嘴邊，但水喝多不一定比較健康，該怎麼喝才對？對此，三峽恩主公醫院泌尿科醫師高銘鴻就提出「4大NG喝水法」，表示喝水很重要，但不要喝錯，若喝錯恐怕喝進病痛，反而對身體有害，甚至危及生命，提醒民眾要特別留意。
編輯中心/綜合報導
2022-01-22 10:23:16
醫師高銘鴻昨（21）日在臉書粉專《大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大泌尿科》發文，表示身為泌尿科醫師，最常叫病人要「多喝水」，但有些水萬萬喝不得，他也接著透露「4種超NG的水」，呼籲民眾「不要喝」。
第一「飲用山泉水」，因為很難斷定山泉水的源頭有無受到污染，雖然看起來清甜好喝，但有可能含有對人體危害的細菌、肉眼看不見的寄生蟲卵或水蛭幼蟲。
第二「瓶裝水曝曬」，瓶裝水經過長時間高溫曝曬，有瓶身溶解出化學物質的風險，最好不要飲用。高銘鴻說，雖然PET塑膠是屬於低毒性的容器，但經過長時間的高溫照射，仍會釋出有害物質。夏天把瓶裝水擺在車內長時間曝曬烘烤，溫度可能飆破70度。
第三「水放過夜或多天」，開封直接對嘴喝的瓶裝水或是杯水，口中的細菌會在水中快速繁殖，經過一夜後數量已經很可觀，建議早上直接換新的一杯。
第四「長時間運動後突然大量喝水」，長時間運動 （例如：馬拉松、鐵人三項）後，因為身體已經流很多汗有點脫水，此時立刻大量進水而不補充鹽分的話，就會造成體內慢性水中毒，或稱低血鈉症，嚴重的會突然昏倒，極端情況下有機會致死。（編輯：郭佩蓉）