台灣迴轉壽司NO.1是誰？「2黑馬」深藏北部：吃過回不去
台灣人相當喜愛享用壽司、生魚片等美食，近年來國內也進駐許多迴轉壽司品牌，吸引大批民眾前往消費。對此，就有女網友好奇詢問「求推薦哪一家迴轉壽司比較好吃？」答案中除了知名的爭鮮、藏壽司、壽司郎外，老饕們也紛紛大推2黑馬，大讚「吃過回不去！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-22 11:23:41
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示台灣在這幾年開了不少迴轉壽司店，「平常很少會特地去吃壽司，所以只有吃過爭鮮跟藏壽司」，而她準備和同事下班去享用壽司，讓她好奇詢問「請各位推薦一下哪一家比較好吃？」
問題一出，立馬引起眾多網友討論，「点爭鮮比你那兩家好吃」、「小高玉迴轉壽司」、「海壽司好吃，可是太貴了」、「唯一推薦壽司郎」。
在眾多留言中，不少人認為台灣迴轉壽司品牌「爭鮮」相較便宜且經濟實惠，「爭鮮應該台灣最好吃，其他太貴」；而爭鮮旗下另一品牌「点爭鮮」同樣也被點名；另外來自日本的「藏壽司」和「壽司郎」因特色餐點不同，而有各自的擁護者，「藏壽司的麵好吃」、「藏壽司還不錯」、「壽司郎，超好吃」、「壽司郎，台灣迴轉最好吃」。
值得注意的是，其中老饕們也大推「合點壽司」和「一条通」兩品牌，直言「合點，吃過之後就回不去了，尤其是柚香鮭魚，有夠好吃」、「合點好吃，等級不一樣」、「一条通推！」、「大推一条通！！！」據了解，目前合點壽司和一条通的分店，目前聚集於北部較多。（編輯：陳雅雲）