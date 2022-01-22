租屋5年「賺到房東房子」！男計畫曝光 網全跪：真的狂
租房是許多人一生中都會有的必經路程，近日就有一名網友表示，他的好友把「租房功力」發揮到極致，不僅房租逐年遞減，租房5年後甚至還賺到了房東的房子，超狂計畫讓不少網友驚呼：「會打拼不如會打算！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-22 14:16:26
一名網友到臉書粉專「靠北租屋2.0」中投搞，表示他有一名好友把「租房子」功力發揮到極致，先是花了4個月找物件，接著租房5年不但房租逐年遞減，最後房子還在他跟老婆名下，「他承認，這是他的計畫⋯一切按照計畫在走」。
原來是五年前，原PO好友四處打聽，終於被問到一名房東家裡有個單身女兒，他想盡辦法巧遇、認識、攀關係、努力追求，兩人結婚後，房子也順理成章變成他跟老婆的，不僅賺了一間房子還生了小孩，讓原PO感嘆：「我常常被他笑，他花5年有房子，我卻要貸款20年，人生啊…」
貼文一出，網友紛紛佩服留言，「聰明人，結婚房租房子，三位一體」、「掌握了CP值的極致」、「計畫狂XD」、「會打拼不如會打算」、「賺房子、賺妻子、賺孩子，自嘆不如」、「離婚分財產分一半，還是賺到」。
還有另一名網友分享身邊案例，「我老公的大姑丈就是這樣，本來是房客後來娶了房東女兒，一路作業員月薪三萬做到退休，妻子娘家提供房子住，還送一間店面開文具店，三不五時丈母娘還偷塞錢，岳父走又分了一間兩樓房」。（編輯：賴禹妡）