Pizza中間為何有三角架？「真實用途」曝光 眾讚長知識
常常三五好友聚會的時候，都會點Pizza一起來共享，是非常適合當作派對場合的食物，但往往打開Pizza盒之後，你是否發現盒子中間都會有一個「三角架」放在Pizza的中間呢？近日，就有網友討論該三角架的真實功用，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-01-23 11:13:06｜2022-01-23 11:13:40
原PO在PTT貼文指出「晚上去朋友家的時候，想說要一起買東西來吃，於是就訂了一個披薩，但我一直有一個疑問，就是中間那個塑膠的三角形到底有什麼功用？」只見貼出的照片，一個Pizza中間有一個白色的三角架，既不是拿來切披薩，說是固定也大可不必，讓人好奇用途。
貼文一出，網友紛紛回應「撐住盒子不然盒子軟掉會黏到披薩」、「剛烤好的披薩會有熱氣，防止上面紙盒軟化壓到餡料」、「這樣紙盒蓋子才不會直接壓到披薩」、「熱氣/蒸氣會凝結在盒上濕掉後掉下， 防止沾到餡料」，而也有人得知答案後驚呼「長知識....我想說披薩就圓形的哪來固定效果」、「每次都不知道那要幹嘛，也只能丟掉，真的長知識」。
事實上，這個白色的三角架其實有自己的名稱，叫做「披薩救星（Pizza saver）」，是紐約一位名叫卡梅拉維塔勒（Carmela Vitale）的婦人發明出來的，主要是因為剛製作好的披薩會產生熱氣，使盒子軟化下陷，為了避免上盒沾到餡料，因此以一個較高的支架擋住，這項發明最後也有獲取專利，在全世界都流行通用著。（編輯：張嘉哲）