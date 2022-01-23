花500元刮刮樂中1千！情侶加碼拼了 逆轉中10萬準備結婚
每年到了逼近過年的時刻，台彩總是會推出許多不同款式的刮刮樂，吸引不少人在春節前後到彩券行碰碰手氣。而往年，最受矚目的就是「2000萬超級大紅包」，每年都有人用小錢搏大錢，一夕成為千萬富翁的案例。近日，就有一對情侶到彩券行先試手氣，結果意外刮中「10萬元」，讓他們興奮喊準備結婚了！
編輯中心/綜合報導
2022-01-23 12:50:11
據《ETtoday新聞雲》報導，士林夜市飛來發彩券行老闆黃偉祺分享案例，表示日前一對27到30歲的年輕情侶本來在煩惱結婚基金，偶然來到夜市就順便玩刮刮樂，起初買了一張500元的中了1000元，隨後心想手氣正旺再度加碼，嘗試了兩張2000萬超級大紅包，而第一張中1000元，第二張卻刮出10萬元，讓兩人當下很興奮的說「我們要去結婚了」！
黃偉祺透露「這兩位年輕情侶一直都有結婚的計畫，但結婚準備金通常最少要50萬，想說之後賺多一點錢再說，沒想到中了10萬元」雖然距離50萬還有一段距離，但現在婚禮講求簡單就好，簡單宴客親友，或者兩人甜蜜小旅行也很幸福，情侶也要將原本中獎的那一張刮刮樂，裱框作為結婚證物。
而對於目前台彩販售的刮刮樂中，販售最佳的為今年推出的2千元「2000萬超級大紅包」、1千元「1200萬大吉利」以及「500元的金虎獎」，前兩者剛一推出就被經銷收批售一空，另外金虎獎元月四日發行，3天就批了99％，到第四天也銷售完畢，顯見彩券行業者已經備戰好過年時刻，等待民眾抱回大獎。（編輯：張嘉哲）