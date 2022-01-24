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海底撈「隱藏點法」曝光！店員偷偷洩密　老饕一吃回不去

▲知名火鍋品牌「海底撈」是中國規模最大的連鎖經營火鍋店，來台發展後也迅速累積一票忠實顧客。（圖/Dcard）
▲知名火鍋品牌「海底撈」是中國規模最大的連鎖經營火鍋店，來台發展後也迅速累積一票忠實顧客。（圖/Dcard）

編輯中心/綜合報導

2022-01-24 08:27:52

知名火鍋品牌「海底撈」是中國規模最大的連鎖經營火鍋店，來台發展後也迅速累積一票忠實顧客，而除了帳面上標榜貼心服務之外，近日就有網友分享海底撈的「隱藏點法」，表示都是內行人才會知道的，自己也是透過店員偷偷推薦才得知，貼文引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「我真的覺得海底撈是多人聚餐選擇之一，服務很好，選擇也蠻多，雖然吃飽要花不少錢啦，前幾天去吃店員就偷偷推薦我隱藏版的幾樣食物，都是菜單上沒有的，包括隱藏版湯底『蒜頭雞湯』，要加價$120元，就是三鮮鍋底加一大碗的蒜跟蔥，吃起來真的口味很好；另外菜單沒有的食材包括吉拿棒、熔岩蝦球、芝麻球，但他推薦之後因為吃飽就沒再點了」。

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▲網友分享店員推薦的隱藏湯底「蒜頭雞湯」，認為口味絕佳。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「內行都知道要講蒜頭雞頭，超級隱藏版湯頭」、「海底撈哪時候又有吉拿棒了啦」、「熔岩蝦球聽起來不錯，沒吃過欸」、「怎麼還有蒜頭雞湯可以選啊，沒吃過」、「蒜頭雞湯好像是要搭三鮮的底湯，上次去吃超好吃」、「蒜頭雞湯底也是店員推薦我，吃過真的回不去」、「蒜頭雞湯真的讚啦」、「我上次去他們招待一盤炸的沙巴魚超好吃，服務生說這也是隱藏菜單！」、「海底撈隱藏菜單真的多，熟客都會知道」。

不過，也有人表示「為什麼別人的海底撈都是一堆服務，送有的沒的，我每次去都是感覺在吃一般火鍋店」、「為什麼每次大家都遇到好康....我跟我男友去點兩千什麼都沒有」、「他們的額外服務大部分是有提出才會給的，遇到領班才會主動offer，沒特別要求確實跟一般火鍋店差不多」、「等級服務肯定有差，我第一次去真的什麼都沒有，第二次去就開始招待了」。（編輯：張嘉哲）

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