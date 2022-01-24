Pocky紙盒上的小愛心有啥用途？真實原因曝光網讚爆
相信大家一定都吃過格力高生產的「Pocky巧克力棒」或是「Pretz點心棒」，細細一根餅乾棒裹上不同風味的巧克力醬，口感酥脆又好吃。不過你曾注意過它的包裝盒上有愛心形狀的小紙孔嗎？這可是有特殊原因的呢！
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 10:09:01
根據外媒報導，Pocky自從問世以來，至今已風靡數十年，在日本國內外都相當受到歡迎，也換過不同種類的包裝。其中有一款Pocky包裝紙盒上，在盒蓋的部分竟然有愛心形狀的刀模小紙孔，而據廠商表示，這是創業者江崎利一在開發產品時，為了讓孩童能吃的開心又安心，避免被紙盒的包裝刮傷，因此才採用了愛心形狀的紙孔，也代表著「溫柔」的含意！
除此之外，格力高在其它點心的外包裝上，也內藏了許多小巧思，例如有些外盒包裝「適合自己享用」，有些則是「歡迎與大家一起分享」，因此廠商在生產新口味的點心時，也特別在包裝的設計下了一番功夫並且不停修正改進，因為他們認為「外觀絕對影響銷售量」，雖然食品的口味以及安全保障才是產品好與壞的關鍵，但是大多數的消費者會因為包裝而被吸引，強調「包裝是銷售的『入口』」，因此格力高希望能做出讓消費者擁有舒適體驗的好產品。
網友得知後都紛紛表示：「很暖心」、「學到新知識了」、「原來還有這個巧思，以為只是有趣」、「下次會多注意包裝」。（編輯：陳珮瑜）