有練過！上海地鐵驚見乘客「懸空打坐」 網愣：在修仙？
真是開了眼界，以為來到神奇國度了！搭乘大眾交通工具時，最重要的就是安全考量，時時刻刻都要扶好欄杆或是拉環，避免煞車時跌倒或撞傷。不過上海地鐵最近出現一段奇妙的影片，一名女子竟然在車廂內「懸空打坐」，網友看了全都傻眼了！
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 10:59:01
影片一開始只見車廂內坐了不少乘客，但是其中一名身穿白色外套、坐在窗邊女子竟然雙腳盤腿飄浮在半空中，雙手不僅沒有扶著任何欄杆，反而悠閒地滑著手機，但是仔細一看他的頭髮竟然綁在正上方的欄杆，身體隨著列車輕微擺動，畫面看起來就像電影裡的法師懸浮在空中一樣奇異！
女子的怪異行為影片被分享在微博上，許多網友看了都紛紛表示：「這是在『修仙』麼？」、「好家伙，這頭皮比大腦更健康」、「我的一個道姑朋友」、「我看不懂，可我大受震撼！」、「要是地鐵緊急剎車怎麼辦？」、「高手在民間」。
而事後根據外媒報導，這名女子是來自烏茲別克的俄羅斯人「Darina」，本身是一名馬戲團演員，表示這樣的動作花了自己大約6個月的時間才訓練成功，對她來說是安全的，但卻沒想到可能會帶給別人不好的影響，因此坦承自己思考不周，也強調非專業人員請勿輕易模仿，以免受傷喔！（編輯：陳珮瑜）