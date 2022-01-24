NET、UNIQLO誰好買？網全選它 這「2關鍵」成主因
近年各大服飾業品牌陸續進駐台灣，平價且不失時尚的特性飽受民眾喜愛，其中NET、UNIQLO兩大品牌更是處處可見，無論街上、夜市、各大超商都能看見門市林立，對此就有網友好奇詢問「NET和UNIQLO哪間好買？」問題引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 15:12:14
原PO在PTT發文表示，因為快過年了，最近想要好好買些新衣服度過年節，但或許是服飾品牌過多難以選擇，因此原PO點出NET和UNIQLO兩大品牌，並詢問「如果NET跟UNIQLO只能選一間挑衣服，哪一間好挑？」。
貼文一出網友紛紛熱情回應，其中較多數的網友推薦NET，原因在於「NET的款式較多樣」、「U的風格沒那麼多變」、「NET比較便宜，U可能要等降價」、「NET款式多，逛起來比較可能有驚喜」、「NET的網路品牌經營的也不錯」，除了上述原因外，不少網友也提到，NET定期會將受益投入公益活動，因此給人較好的印象「會去買NET幫他們持續做公益」、「知道NET長期支持公益後，都去他們家買」、「有做公益先給推」。
不過，仍有少數網友表示自己喜歡到UNIQLO購物，原因在於「裝潢比較吸引人」、「店內擺設比較整齊」、「布料摸起來比較舒服」。（編輯：張志浩）