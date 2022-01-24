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大掃除必丟！命理師曝「9物品」別留下　恐影響健康+財運

▲新年前大掃除，民眾會清除家中的廢棄物。（示意圖／取自Shutterstock）
▲新年前大掃除，民眾會清除家中的廢棄物。（示意圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-01-24 16:19:29

大掃除象徵除舊布新，希望新的一年都有好運「氣」 ，而根據命理專家楊登嵙老師整理，家中進行大掃除時有「9樣物品必丟」，若是一直囤積在家中，恐怕會影響健康、財運甚至是整體運勢，建議民眾在年前趕緊清除。

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▲專家提醒，破碎的碗盤最好在年前丟棄。（示意圖／取自Shutterstock）
▲專家提醒，破碎的碗盤最好在年前丟棄。（示意圖／取自Shutterstock）
一、破碗丶破杯丶破盆：

若家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議馬上丟棄，使用有裂紋丶缺口的物品，除了有割傷的危險，引發意外及破財。

二、枯死植物：

有枯死植物要連根拔除，甚至有人將枯死的植物直接當裝飾，會滋生黴菌、細菌，這些枯槁死氣是衰敗之象，會引發病痛及藥物不斷，宅運及運勢下滑。

三、過期或不吃的藥：

過期的藥可能已經變質，服用會對身體造成傷害，過期或不吃的藥要丟棄，以免誤食，引發健康問題。

四、過期的食物：

過期的食物可能已經變質，滋生黴菌、細菌，吃下肚會對身體造成傷害，腐敗之氣，引發健康出狀況及運勢下滑。

五、損壞不修的家電：

家電損壞就要立即修復，若堆積損壞不修的家電，有衰敗及不穩定的磁場，引發家運下滑，運勢及財運衰敗。

六、    老舊娃娃、人偶：

老舊娃娃、人偶容易滋生黴菌、細菌，甚至附著陰氣，引發病痛藥物不斷、犯小人、靈異現象。

七、舊雜誌、型錄：

老舊雜誌、型錄沒有保存價值要丟棄，在潮濕的環境下會發霉，滋生細菌，發霉過氣，引發健康不佳，運勢下滑。

八、破損老舊不穿的衣服：

破損老舊不穿的衣服有破損衰敗之氣，引發破財、運勢不佳。

九、看了心情會不好的物品：

觸景傷情，看了心情會不好的物品要丟棄，這負面能量的物品，引發心情鬱悶、健康下滑、運勢不佳。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲社團法人台中市名門命理教育協會《創會理事長 楊登嵙 教授》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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