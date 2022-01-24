大掃除必丟！命理師曝「9物品」別留下　恐影響健康+財運

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若家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議馬上丟棄，使用有裂紋丶缺口的物品，除了有割傷的危險，引發意外及破財。
二、枯死植物：
有枯死植物要連根拔除，甚至有人將枯死的植物直接當裝飾，會滋生黴菌、細菌，這些枯槁死氣是衰敗之象，會引發病痛及藥物不斷，宅運及運勢下滑。
三、過期或不吃的藥：
過期的藥可能已經變質，服用會對身體造成傷害，過期或不吃的藥要丟棄，以免誤食，引發健康問題。
四、過期的食物：
過期的食物可能已經變質，滋生黴菌、細菌，吃下肚會對身體造成傷害，腐敗之氣，引發健康出狀況及運勢下滑。
五、損壞不修的家電：
家電損壞就要立即修復，若堆積損壞不修的家電，有衰敗及不穩定的磁場，引發家運下滑，運勢及財運衰敗。
六、 老舊娃娃、人偶：
老舊娃娃、人偶容易滋生黴菌、細菌，甚至附著陰氣，引發病痛藥物不斷、犯小人、靈異現象。
七、舊雜誌、型錄：
老舊雜誌、型錄沒有保存價值要丟棄，在潮濕的環境下會發霉，滋生細菌，發霉過氣，引發健康不佳，運勢下滑。
八、破損老舊不穿的衣服：
破損老舊不穿的衣服有破損衰敗之氣，引發破財、運勢不佳。
九、看了心情會不好的物品：
觸景傷情，看了心情會不好的物品要丟棄，這負面能量的物品，引發心情鬱悶、健康下滑、運勢不佳。（編輯：鍾怡婷）
【本文獲社團法人台中市名門命理教育協會《創會理事長 楊登嵙 教授》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。