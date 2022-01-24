大馬路驚見銀色「泡泡車」！老司機嗨翻：女友家沒人了？
車子可以說是許多人的「第二個另一半」，每到一定週期就要帶愛車進入洗車場好好除舊翻新，且近年無論是加油站、車廠或私人投資讓自助洗車場越來越多，提供民眾更方便的洗車選擇，但近日卻有網友在路邊遇到疑似「洗到一半」的轎車，如此逗趣的畫面也讓他馬上拍照上傳分享。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 16:36:17
一名網友在臉書社團《爆廢公社》發文提到，日前他乘車在馬路上時，發現一台銀色轎車從自助洗車場開出來，不過仔細一看，赫然發現該車車主並未將車上的白色泡泡沖開，就這樣大辣辣的開上路，原PO覺得相當驚奇，於是就把握等紅燈的時間拍下照片上傳，並猜測難道是「洗車洗到一半沒錢了？」貼文引發網友熱議。
貼文短時間已獲得近4500人按讚，有網友也分享自身經歷，提到自己有次半夜11點多去洗車，結果12點左右剛噴完泡沫，洗車場準時停電，但現場卻毫無公告，最後只好摸摸鼻子帶著泡沫先將車開回車庫；另一名網友則表示，有一次感覺沒洗乾淨，用最後的十元硬幣再投泡沫，結果忘記自己沒錢了，只能這樣默默離開。
貼文一出，引發網友熱議，「洗到一半女朋友說家裡沒人」、「最近都在下雨，應該是想直接用雨沖掉省錢」、「洗戰鬥澡嗎」、「剩下的，就交給老天爺吧」、「很像剛從合歡山下來」、「車主可能想體驗從雪中出來的感覺」、「下車抖內他10塊吧...」。（編輯：張志浩）