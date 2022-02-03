一畢業秒負債43萬！女臉綠：誰跟我一樣 內行曝2招有解
學貸是許多大學生畢業後很快就要面臨的挑戰及困擾，當每個月的薪水一部份用來繳納學貸時，常會讓人感到痛心又無可奈何，近日有網友就表示自己一畢業就背負43萬學貸，在定期還了幾年後，仍是很羨慕沒有學貸壓力的人，因此上網詢問是否有人和自己一樣，並希望網友分享自身經驗。
編輯中心/綜合報導
2022-02-03 10:00:00
原PO在臉書社團《爆廢公社》發文提到，自己讀的是私立大學，當初剛畢業負債是43萬4千多元，之後到日本工作一年有先還掉10幾萬，回台支有也有定期繳還，「今年24快25歲，出社會兩年負債是25萬4千多元」，雖然已經還了大半學貸，但原PO強調，每分錢都是靠自己還的，沒有靠家人幫任何忙，因此還是會很羨慕沒有背負學貸的陌生人或親朋好友，於是上網想尋求網友「給一些還貸款的鼓勵或建議」。
貼文ㄧ出，網友回覆熱烈，一名網友就提到「我出來工作8年，學貸還有非常多沒還完，後來又多了房貸跟其他貸款，錢越賺越多，負債也越來越多，自己的心態是不用那麼急著還清，應該仔細思考你手上那些錢能換到多少更多更大的價值」；另一名網友則分享「我高中開始半工半讀，大學開始辦學貸，到現在出社會工作8年左右，大學畢業後才開始規劃每個月的薪水支出，有多的閒錢就會用約定戶額外還款的方式先還一些，這樣會降低每個月還的基本費用，同時能夠更鼓勵自己堅持下去」。
不僅如此，也有部分網友提出一些還學貸的小技巧，「若有閒錢可以臨櫃繳，例如每月要給5500，手上有6000就給6000，這樣多的算本金，絕對比逐筆扣款好」、「如果是住家裡的話，每月薪資發放前一天，可以考慮將存款全部拿去還款」、「利息超低，固定慢慢還其實就可以了，還是不要給自己壓力太大」、「可以延期一年喔！申請後政府會幫繳利息，但前提是報稅的月薪不能超過4萬」。（編輯：張志浩）