他想改「單名」狂遭長輩反對！過來人再曝缺點：要想清楚
取名字是一門相當高深的學問，不少人在成年後，也會考慮改名來改運。就有網友想改成「單名」，立刻遭到家中長輩強烈反對。隨即更有許多過來人分享經驗談，並苦勸「要想清楚」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-02 13:00:00
日前原PO在論壇PTT上發出疑問「最近想說新年要到了，想把名字改成兩個字，但家人一收到這資訊，就馬上花錢要我改他們算的，想不顧長輩想法去改，但又礙於親情勒索。有人可以分享單名一個字的，現在也是很順利的好案例嗎？」
貼文曝光後，立刻有不少網友感慨「有些長輩很開明不干涉，也有些很莫名其妙，我有朋友她爸爸，名字叫發財，一生都想改名中年時下定決心選好要改，結果朋友奶奶躺在地上大哭大鬧」、「我也想改名，但家裡爸媽都很傳統很反對改名」、「民智未開的人還是很多」、「我也想改名，但家裡爸媽都很傳統很反對改名」、「古人也一堆單名的，楊冪單名不也發展很好，自己喜歡最重要」。
另外也有不少單名網友分享經驗談「我只有兩個字，我還蠻喜歡的，容易記住又很特別」、「我單名，就算出社會後，也很容易被別的部門的同事或主管記住，自己是很不喜歡」、「我就兩個字啊，我全家除了我爸之外都是兩個字，我們現在也過很好阿」、「填寫資料簽收包裹看病掛號，很常被問名字問題，超級煩，討厭受到關注最好不要取單名」。（編輯：潘毅）