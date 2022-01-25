buffet拿「這道20顆」血賺不虧？內行怕爆揭手法：難回本
近年來台灣buffet餐廳深受國人喜愛，店內除了提供多樣化的美食外，顧客還能自由挑選餐點，成為吃到飽餐廳的最大特點。對此，就有網友好奇詢問「吃到飽20顆干貝不就回本？」而引起內行們搖頭曝光問題。
編輯中心/綜合報導
2022-01-25 10:51:52
原PO於PTT八卦板上發文，表示最近發現某知名buffet餐廳在竹北開張，一人費用約1500至2000元，他便突發奇想，「外面賣一盒生食級干貝也大概這價錢，阿我不就吃20顆就回本，再開始吃其他日料，根本血賺不虧」，讓他不解詢問「請問這樣餐廳要賺什麼？」
問題曝光後，就引來不少網友討論，「吃到第三個就覺得噁了，吃20個噁爆」、「正確吃法是只吃帝王蟹腳不喝湯才能回本」、「要排隊拿，拿不到20顆吧」、「對！血賺，快去吃」、「一般人還吃不下20個干貝」。
不過，也有網友點出難回本問題，指出「先不說那干貝等級是不是高單價的東西，店家完全可以控制出的量，總量控住，就算你很會排給你拿回本又怎樣」、「好啊，一次一顆你有多少時間排隊」、「排隊五分鐘一次拿一顆的話，20顆你要排快2個小時」。
也有人認為「講得好像餐廳進貨都用售價…」「有分產地、大小啊」、「想太多了，大小產地你又不知道XDD」、「扣除你這個人，其他賺就好」；不少鄉民亦坦言，吃到飽還是講求吃得快樂才是重點，直喊「都幾歲了還這麼不愛惜身體」。（編輯：陳雅雲）