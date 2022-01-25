投奔自由？掃地機器人偷溜出門 英飯店發社交媒體搜索
莫非掃地機器人也想罷工休息？英國劍橋郡一間名叫「Travelodge」的飯店日前發生一起相當離奇的案件，主角是一台「掃地機器人」，日前它在一如以往的工作之餘竟然偷偷溜出門不見蹤影，讓該飯店不得不在網路發布訊息，請大家幫忙留意這台「逃脫的掃地機器人」！
編輯中心/綜合報導
2022-01-25 11:40:37
根據外媒報導，日前這台掃地機器人就像往常一樣，開啟電源從充電裝置移出之後，就在飯店裡來回清掃，而用過的人都知道，它通常會在結束或是需要充電時自動走回充電裝置歸位。但是這天它卻沒有按照往常的路線行走。
原來這台掃地機器人一路往飯店大門狂奔，並且走到外面的馬路上，隨即消失無蹤影。而飯店的工作人員直到15分鐘後才發現掃大機器人罷工逃脫，四處尋找但卻看不見它的身影，隨即在社群媒體上發布訊息，強調這款掃地機器人只能使用飯店的充電器，對一般家庭根本沒有用處，並提供任何找到它的人有免費飲料可以喝。
幸好隔天一名飯店工作人員在打掃車道時，發現這台「投奔自由」的掃地機器人就停在一旁的樹叢底下，結束了這場自我放飛的冒險旅程後，掃地機器人終於乖乖地回到工作崗位上。而飯店也搞笑地在推特上發布「歡迎掃地機器人回家」的貼文，許多網友看了都笑說：「別擔心，它在野外根本就沒有天敵」、「希望它有好好享受旅行」、「它可能會走到任何地方，只能等它沒電了」、「人家也想要罷工啊」。（編輯：陳珮瑜）