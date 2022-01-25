兒衝全聯突狂掃零食！一回家揭「用途」撩爆媽 萬人全跪
知名超市「全聯福利中心」由於琳瑯滿目的商品，以及價格優惠的特點，吸引相當多民眾前往消費。對此，近日就有一名人妻分享和自家兒子逛超市的暖心故事，透露兒子到了全聯想買零食，但回家揭曉用途後，讓當媽的原PO感動表示「好sweet！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-25 12:22:40
原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上分享，指出前陣子接兒子下課後，就順道去全聯採購，但她透露「逛到衛生棉那道，放了幾包超熟睡褲到籃子中，兒子看到了」。隨後母子倆逛到零食區時，兒子立馬拿了許多巧克力餅乾放進籃子，她見狀則沒多想就往櫃台結帳了。
但當兩人一返家後，兒子卻動也不動剛買的餅乾，讓她不禁感到疑惑，這時兒子便以小大人的口吻說明原因，表示「你只要拿了那個內褲就都會肚子痛，上次爸爸說吃巧克力才會好，所以那個（巧克力）是給你吃的！」語畢，讓原PO瞬間感動不已，直喊「天哪⋯好sweet！」
原PO指出許多小細節兒子都看在眼裡，「默默的幫我準備好巧克力，想減輕我經期的腹痛。不知道跟誰學的，從小那麼會撩」，最後也搞笑直呼「想想如果孩子的爸也那麼貼心就好了」。
貼文曝光後，至今已有超過1.5萬人按讚，不少網友紛紛感動留言，「太貼心了啦～媽媽瞬間融化吧」、「不知道為何讀了您的文章，有種想流淚的感動」、「好暖心哦！令人感動」、「果然是別人家的孩子……」、「從小就這麼暖，以後老婆有福了，爸爸平常也教得好，一起寵麻麻。」、「別人的兒子總是不會讓人失望」。（編輯：陳雅雲）