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全聯為何成龍頭？網揭「2主因」大贏量販店：哪能替代

▲全聯為何能成為龍頭？網友揭2主因大贏量販店：「哪能替代」。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.12.14）
▲全聯為何能成為龍頭？網友揭2主因大贏量販店：「哪能替代」。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.12.14）

編輯中心/綜合報導

2022-02-05 09:00:00

為維持每日生活需求，眾人需要不定時到商店採購民生用品，就有網友詢問為何全聯福利中心的商品沒有特別優惠，卻是許多人購物的第一首選，眾人見此文便依自身需求，分析出2點全聯不輸其他民生用品店的原因。

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原PO於PTT上分享自己的觀察，認為全聯的貨物不夠豐富多樣，價格也不比其他商店便宜，令他最不滿的是結帳總要排很長時間，於是疑惑「為什麼會有人想去全聯買東西?」

▲全聯開出台東第一間大型旗艦店，甚至特別為了台東在地小農，設置相關商品專區。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲原PO認為全聯有許多缺點，為何還能成為眾多人的首選。（圖／記者劉雅文拍攝）
貼文發出後引起熱議，眾人整理出2點全聯屹立不搖的主因，第一點是全聯分店眾多、選址適合，通常都開在住宅區附近，想購物下樓就到了，不需要再額外開車停車，非常方便；第二點則是價錢便宜，若要能與全聯比拚店點多的就是便利超商，可相較下全聯價格比較低廉，故為首選。「夠多好找啊！大潤發、愛買又不是到處都有」、「近，貴一點認了！跟房子一樣xd」、「近又方便，反正跑遠一點省下來的就被油錢跟停車費吃掉了」、「點夠多，價錢相對便宜」、「近！比小七或全家便宜」。 

也有人提出眾人難以忘懷的全聯經典口號，認為商店行銷與形象極為重要「想聽福利熊」、「就… 去聽一下：請支援收銀！」 （編輯：李惠婷） 

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