台灣「錢少事多」的工作是？答案一面倒：這輩子不考慮
每個人出社會時，往往都嚮往能找到一份離家近、事情少、錢多的工作，但往往這種工作機會可以說是可遇不可求，在台灣低薪狀況未改善之前，仍舊有不少市井小民每個月靠微薄的薪水過日子，更別說是買車買房。近日，就有網友討論「最能代表錢少事多的工作是什麼？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-05 11:00:00
原PO在PTT貼文指出「在台灣最能體現錢少事多的工作是啥？會是護理師嗎？薪水少到爆，事情還一大堆，雖說是三班制，表定每班8小時，但要提早不少時間到單位，清點器材什麼的，下班時間也大多無法準時閃，交班過程順利與否端看班內病人的狀況和接班的人的程度，重點是薪水也沒多高，大家覺得呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「護理師薪水不到少吧，頂多是事情真的很多」、「護理師薪水不低但也不高，有責任制又有生命危險，確實蠻慘的」、「社工也蠻慘的啊」、「立委或議員應該是最爽其中之一吧，剛好跟護理師相反」、「護理師錢感覺不少啊，不過都是加班加出來的」。
不過，也有不少人認為「錢少事多」的代表應該為「超商店員」，「超商店員才最扯吧，事情真的超多」、「便利商店店員或是店長，雜事真的超多，工時也很長」、「便利商店+1這輩子都不會考慮」、「便利商店才算少吧，護士沒這麼少」、「便利商店的店員根本超人＝＝尤其項目越來越多還是沒加薪，真的辛苦了」。（編輯：張嘉哲）