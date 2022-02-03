物價狂漲「夜市熱狗」多少錢？價格曝 網愣：不如吃雞排
夜市是台灣的特色之一，遍及北中南部，除了各式店家、餘興遊戲，還有許多美食、小吃讓人百吃不厭，不僅台人愛逛，許多外國觀光客也都相當喜愛，不過也因為物價狂漲，讓一名網友感嘆「夜市熱狗」是不是太貴，貼文一出，網友全愣住，直呼「不如吃雞排」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-03 11:00:00
該名網友在PTT以「現在夜市熱狗一支大概多少錢啊」為題發文，表示他最近去逛新開的夜市，看到熱狗想說以前小時候很愛吃，就想買來回味一下，「沒看到價錢就先吩咐個一支，好了跟我說一支60塊」，原PO聽到當下愣住了，「欸不是，現在的物價已經變成這樣了嗎，我還不是買什麼超級黃金螺旋熱狗欸」。
原PO透露，自己買的就是普通中南部夜市常見的大熱狗，「全是麵粉，裡面熱狗幾十年從沒長大過的那種普通熱狗欸」，他表示，當時就不該買沒標價位的攤販，「各位大大你們在地夜市的普通大熱狗一支都買多少啊」？
貼文一出，掀起熱議，「真誇張」、「我記憶還在25塊耶，要不要這麼誇張」、「80元」、「高雄沒寫價錢的熱狗，55元」、「盤子夜市喔？40最多吧」、「看多大根阿？這樣的話65元雞排算便宜？」、「那還不如買雞排」、「夜市他X真的一堆狠人」。
其中，就有網友透露，盡量要避免沒寫價錢的店家，「沒寫價格不要碰」、「夜市沒寫價錢有些超黑的，一支付一百不找錢也有遇過」、「你怎麼敢買沒標價的玩意，而且還是夜市」。（編輯：郭佩蓉）